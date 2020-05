Oi abre VAGAS DE EMPREGO em vários estados brasileiros

Grande oportunidade. A Oi faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em oito estados do país.

“A Oi tem a internet que muda a sua internet. Isso porque com a maior rede de fibra do Brasil, impactamos empresas e milhões de pessoas todos os dias, o dia todo, que se alimentam da nossa tecnologia para se comunicarem e interagirem neste mundo tão diverso. Diante desta magnitude, somos milhares de colaboradores desafiados a mudar, agilizar e transformar esta companhia e tudo o que ela faz. Aqui na Oi é assim: diferenças não determinam potencial, nem definem talento, pelo contrário, nos enriquece. É a diversidade em nosso ambiente que nos impulsiona a resultados inovadores, criativos e positivos para os clientes, colaboradores e para a sociedade.Vem com a gente criar o futuro!”

Vagas abertas na Oi

As vagas são oferecidas para os cargos de:

Vendedor De Telefonia Móvel

Executivos De Negócios

Gerente De Contas III – ( Não Executiva)

Gerente De Contas III

ANALISTA DE ENGENHARIA COMERCIAL – PLENO

ANALISTA DE CONTROLE E INFORMAÇÃO – JUNIOR

Vendedor De Loja – Shopping

Vendedor De Loja

CAIXA DE LOJA

Assistente Administrativo II

Assistente Administrativo II – Tecnologia Da Informação

Gerente De Contas No Varejo

Vendedor – Loja De Rua

Técnico Telecom – Suporte Técnico Redes

Vendedor – De Loja (Shopping Leblon)

Assistente Administrativo – PCD.

As vagas são destinadas para o de Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/oi/vagas.