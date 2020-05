Onde estão as 7 maiores promessas do futebol em 2006?

O futebol é uma caixinha de surpresas, de modo que é quase impossível saber o que vai acontecer, especialmente quando se trata de jovens garotos que despontam como promessas. A incerteza, comum na história do esporte, também se fez valer com os atletas do ano de 2006, no qual alguns realmente explodiram e outros desapareceram. Confira 7 exemplos na lista abaixo!

7. Christian Benítez Christian Benitez (delante) de El Nacion Benítez é considerado um dos melhores jogadores que já atuaram no futebol do Equador. Em 2006, o atacante era visto com grande potencial e talento, sendo cobiçado por vários times da Europa e com grande participação na Copa do Mundo daquele ano. Porém, ele faleceu em 2013 sem ter mostrado tudo o que poderia.

6. Matias Fernandez Atalanta BC v ACF Fiorentina – Serie A Matias Fernandez apareceu como “craque” no Colo Colo, do Chile, sendo eleito o “Melhor Jogador da América”, em 2006, por alguns veículos do continente, e nome de grande esperança para os chilenos. Porém, o meia nunca alcançou o patamar esperado e não conseguiu se firmar. Recentemente, ele acertou sua volta ao seu clube de formação.

5. Lenny Lenny começou a chamar atenção do futebol brasileiro e internacional ainda na Copa do Brasil de 2006. À época, o atacante do Fluminense se diferenciava dos demais pelo seu modo de jogar e explosão. Contudo, o atleta sofreu muito com lesões em sua carreira e não conseguiu se manter em nenhuma equipe. Hoje, ele está sem clube.

4. Marcelo Real Madrid v Bayern Muenchen – UEFA Champions League Semi Final Second Leg Monstro! Marcelo não teve tempo de demonstrar metade de seu potencial no Fluminense e logo foi negociado com o Real Madrid. O craque chegou à Espanha após um grande ano em 2006 e desde então defende o clube madridista.

3. Sebastian Giovinco CR Flamengo and Al Hilal SFC Semi-Finals Match – FIFA Club World Cup Qatar 2019 Giovinco, ou “Formiga Atômica”, despontou na Juventus, em 2006, como um dos futuros craques do futuro. Porém, o meia-atacante italiano perdeu o rumo de sua carreira e nunca atingiu o esperado. Hoje, aos 33 anos, ele no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

2. Juan Mata LASK v Manchester United – UEFA Europa League Round of 16: First Leg Base do Real Madrid, Juan Mata era considerado muito promissor nas categorias inferiores da equipe merengue, no entanto, após bom período em 2006, ele acertou sua ida para o Valência e nunca mais voltou ao seu clube formador. Atualmente, ele defende o Manchester United.