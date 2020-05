Operação Integrada ‘PENEDO SEGURO’ é deflagrada na manhã desta quinta (28)

Um indivíduo morreu após troca de tiros com policiais.

Nas primeiras horas desta manhã de quinta-feira, 28 de maio, uma operação integrada denominada ‘PENEDO SEGURO’, coordenada pelos delegados Dr. Gustavo Xavier (Delegado de Penedo), Gustavo Henrique e José Carlos (Delegados da Deic), Major Silva Júnior (Comandante do 11º BPM) e do gerente de Polícia da Região 3, Delegado Mário Jorge Barros, cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos por juízes da 17ª Vara Criminal de Maceió.

Na região do Camartelo, periferia de Penedo, de acordo com a polícia, um homem trocou tiros e foi alvejado. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ainda com informações policiais, o mesmo era suspeito de ter envolvimento em um homicídio onde vitimou fatalmente o policial militar Manoel Messias, isso em 2015 na cidade de Penedo. O mesmo também já teve passagem na polícia por tráfico de drogas.

Já no Beco do Hospital, duas pessoas do sexo masculino foram presas por tráfico de drogas. No bairro de Santa Luzia, um outro homem foi detido por posse ilegal de arma de fogo. No Campo Redondo, Zona Rural de Penedo, outra pessoa do sexo masculino foi presa por estar com uma espingarda artesanal, onde teve mandado de busca cumprido.

A operação ainda resultou na prisão de mais outra pessoa, dessa vez na Vila Matias, parte alta de Penedo, também do sexo masculino, estava com uma arma de fogo e também irá responder por posse ilegal.

Lembramos que não podemos divulgar a identidade dos envolvidos devido à Lei de Abuso de Autoridade.

Um helicóptero da Segurança Pública do Estado de Alagoas também deu apoio aos policiais.

Todos os envolvidos, além das armas apreendidas, foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Penedo. Esta ação policial veio bem no momento em que vários homicídios estavam ocorrendo no município ribeirinho, e provavelmente mostrará que mesmo em época de pandemia não haverá impunidade.

Da Redação