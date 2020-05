Oportunidade! B2W Digital abre matrículas para estágio

Líder em e-commerce na América Latina, a B2W Digital faz saber aos interessados a abertura do processo seletivo online para seu programa de estágio. As oportunidades são para estudantes universitários com previsão de formatura entre julho de 2021 e julho de 2022. Os cursos não foram especificados.

A carga horária é de 30 horas semanais e, ao longo do programa, os estagiários passarão por diferentes áreas da companhia, além de contarem com treinamentos e acompanhamentos profissionais.

Por conta das medidas de isolamento social, todo o processo de contratação da empresa será feito virtualmente. A novidade dessa vez é que a seleção será com referências do universo dos games em todas as etapas.

No processo de seleção, os candidatos realizarão testes, jogos e dinâmicas em grupo. O objetivo será avaliar o perfil comportamental dos participantes, além de identificar valores culturais semelhantes aos da empresa.

“B2W Digital é uma empresa de comércio eletrônico criada no final de 2006 pela fusão entre Submarino, Shoptime, Americanas.com. As Lojas Americanas possuem o controle acionário do grupo, detendo mais de 60% do capital social; as demais ações restantes são parte integrante do free float.”

As oportunidades são destinadas para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Inscrição

O valor da bolsa-auxílio não foi divulgado, mas a empresa informa que é compatível com o mercado. Os estagiários têm direito a benefícios como vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e descontos nos sites do grupo.

Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de junho pelo site da B2W.