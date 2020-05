Oportunidade! Embraer abre vagas de emprego durante pandemia do coronavírus

Excelente oportunidade. A Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, uma das maiores empresas do mundo, fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, peças aeroespaciais, serviços e suporte na área, abriu vagas de emprego efetivo. Há, ainda, vagas em estágio e trainee.

“Na Embraer, estamos atentos a todas as etapas da vida profissional e aos diferentes momentos de carreira, oferecendo programas educacionais e projetos especiais que contemplam desde os jovens talentos até o apoio no processo de pós-carreira. Aqui temos frequente oportunidade de integração cultural em âmbito global e desenvolvimento pessoal para a evolução de carreira”.

As oportunidades abertas pela Embraer são oferecidas para cargos das áreas de Engenharia, Contabilidade, Logística, Qualidade, Produção e Vendas. Veja a lista completa de cargos logo abaixo:

Cargos disponíveis

Supervisor de Contabilidade

Técnico de Manutenção de Aeronaves

Trainee de Produção

Líder de Soluções

Engenheiro de Suporte ao Cliente

Engenharia de Sistemas

Analista de Suprimentos

Administrador de Contratos de Suprimentos

Administrador de Contratos (Suporte ao Cliente)

Analista de Negócios de TI

Analista de Planejamento Logístico

Gerente de Transformação Digital

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar o site da Gupy. No portal, o usuário poderá conferir todas as vagas individualmente, assim como os requisitos para ocupar cada uma e as cidades em que são ofertadas.