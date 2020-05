OPORTUNIDADE! Raízen abre 367 vagas para estágio e jovem aprendiz

Empresa integrada de energia, Raízen, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Talentos Raízen 2020, tendo como objetivo oferecer oportunidades para jovens em início de carreira. Ao todo, são 182 vagas de estágio e 185 de aprendiz em mais de 40 cidades localizadas em 13 Estados.

Podem participar do programa de estágio estudantes com previsão de conclusão da graduação entre um e dois anos. Para as vagas de aprendiz, é necessário que os candidatos estejam cursando ou que já finalizaram o ensino médio ou técnico e que não tiverem registro como aprendiz.

Durante a jornada na empresa, os jovens poderão participar ativamente com ideias e elaboração de projetos nas áreas de produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, marketing, recursos humanos, jurídico, finanças e tecnologia.

“Queremos desenvolver esses talentos, mas também conectar propósitos e objetivos em comum para alcançar muito mais do que eles imaginam”, afirma Paula Benevides, vice-presidente de desenvolvimento humano e organizacional da Raízen.

Inscrição

A Raízen informa que adaptou as etapas de seleção, que são compostas por inscrição, teste, dinâmica de grupo e entrevista, para um formato 100% on-line. Os interessados em participar do processo seletivo da Raízen devem se inscrever até dia 19 de junho no site www.raizen.com.br/talentos.