Oportunidade! Santander oferece 240 BOLSAS para curso online

Excelente oportunidade! A nova etapa do Santander Coders, um programa da empresa voltado para a capacitação na área de TI, abriu 240 bolsas para desenvolvimento mobile.

O módulo Desenvolvimento Mobile do Santander Coders é destinado a pessoas interessadas em aprender sobre programação para os sistemas Android e IOS. Os candidatos fazem um teste de lógica e, se aprovados, têm acesso ao curso online e, aqueles que tiverem o melhor desempenho seguem para o curso ministrado pela Digital House.

No programa, os alunos aprenderão a desenvolver aplicações móveis estáveis, funcionais e atrativas, utilizando ferramentas e metodologias atuais do mercado de trabalho.

O programa será dividido em duas turmas

O programa prevê duas turmas: uma para programação do sistema IOS com 80 vagas e outra de desenvolvimento para o sistema Android com 160 vagas. O curso online terá a carga horária de 395 horas.

Experiência anterior em programação não é um requisito. O único requisito é ser maior de idade (18 anos completos).

Em razão do decreto de isolamento social em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, as aulas que seriam ministradas presencialmente, em São Paulo, serão dadas de maneira remota. No entanto, a mudança permitirá que pessoas de qualquer cidade participem. A lista de aprovados sai no dia 31 de julho e as aulas começam no dia 24 de agosto.

Inscrições

As inscrições acontecem a partir da próxima segunda-feira, 25 de maio. Os interessados poderão se candidatar até 28 de junho por meio do site da empresa.