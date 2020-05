Oposição ensaia união em Igreja Nova para enfrentar reeleição da prefeita Vera Dantas

A oposição de Igreja Nova, vem ensaiando nos bastidores da atual conjuntura política local, uma união em defesa de um único nome do ‘contra’ para enfrentar a prefeita Vera Dantas (MDB), em seu processo de reeleição. A última pesquisa aponta para a continuação da prefeita no comando do município, caso as eleições acontecessem hoje com o atual quadro desenhado pela oposição.

Na linha de fronteira para o ataque estão Dr Maurício (PROGRESSISTAS), Dra Ernestina da REDE SUSTENTABILIDADE e Valério Beltrão, presidente do PROS no município ribeirinho.

A conversa entre os oposicionistas pode girar em um único nome para o enfrentamento, mas, para isso, seria necessário o consenso entre os líderes dos grupos, justificando o porquê da desistência de encabeçar a majoritária para agregar forças num grupão que teria que sacrificar pré-candidatos a vereador que há tempos treinam para a maratona eleitoral. Com grupo de pré-candidatos jovens, Valério Beltrão pode ser o fiel da balança se a conversa amadurecer!