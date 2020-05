Orgulho e falta de humildade faz união da oposição em Igreja Nova nascer morta

Após publicamos ontem sobre uma possível união da oposição em Igreja Nova, recebemos informações diferentes das que corriam nos bastidores da conjuntura política local. A realidade é uma continuação do atual desenho com quatro candidaturas postas, sendo três delas na linha de oposição.

De acordo com as informações recebidas a médica Ernestina Luz e o agropecuarista Aureliano Almeida, seguirão firmes numa chapa puro sangue, rumo às convenções e eleições municipais de 2020. A REDE Sustentabilidade descartou a possibilidade de unir forças as pré-candidaturas de oposição, garantindo que o partido continua fortalecendo a pré-candidatura dos vereadores e também não nega que há um diálogo com pré-candidatos de outras siglas.

Em conversa com o presidente do PROS em Igreja Nova, Valério Beltrão, o mesmo também reafirmou sua pré-candidatura, afirmando que pessoas de má fé tentam espalhar nesse momento de pandemia, notícias falsas em relação a sua desistência para um provável apoio à reeleição da prefeita e que até um caminhão já teria feito a mudança de Valério levando seus móveis. Valério afirmou que os boatos estão sendo espalhados por pessoas de um grupo político da oposição as quais já foram identificadas e qualificadas como “meliantes sem caráter, sem ética, sem compromisso com o povo de Igreja Nova”.

Por outro lado, apoiadores e simpatizantes, da pré-candidatura de Dr Maurício (REPUBLICANOS), reafirmaram que não há nenhuma possibilidade de união que não seja mantendo o nome dele como cabeça da chapa majoritária. Com isso descartam qualquer tentativa de diálogo com opositores que pensam diferente da ideia do grupo.

Posto isso, segue o baile político em Igreja Nova com a sanfona chorando baixinho em época de pandemia!