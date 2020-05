Orlando Rollo dispara contra conselheiro santista: “Palhaço que deixa Peres fazer o que quiser”

A trégua da bola rolando durante a crise envolvendo a pandemia do coronavírus parece não ter sido suficiente para que os bastidores políticos do Santos seguissem mais quentes do que nunca. Convivendo com embates desde o início da sua gestão, José Carlos Peres virou alvo ininterrupto de Orlando Rollo, ex-aliado do presidente. Na última sexta-feira, o vice (impedido de atuar por uma portaria) voltou suas acusações ao mandatário mais uma vez. E ainda acrescentou um novo agente às críticas: Marcelo Teixeira, a quem chamou de “palhaço que deixa Peres fazer o que quiser”.

Em uma live concedida ao jornalista Fellipe Camargo, Rollo não aliviou para o ex-presidente e conselheiro, que é também o presidente do Conselho Deliberativo:

É tão culpado pela atual fase do Santos quanto o Peres. Marcelo Teixeira pode ser tudo no circo, menos equilibrista, ele não está equilibrado nada, apenas defendendo o seu fantoche, o Peres.



Rompido com José Carlos Peres desde meados de 2018, o entrevistado também não hesitou ao discursar contra o mandatário do Peixe e seu modo de conduzir os trabalhos do futebol:

“Nos primeiros dias de gestão, o Peres me disse que o futebol era todo com ele, pois tinha experiência. Não sei da onde“, disparou.