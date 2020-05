Os 10 atacantes mais caros do futebol mundial

Um grande atacante custa muito caro. Obviamente, com a crise iniciada pela pandemia de coronavírus, o valor de mercado das chamadas “peças raras” caiu. No entanto, ainda é preciso desembolsar milhões de euros para ter os melhores. Com base em dados do Transfermarkt, apresentamos os 10 atacantes mais valiosos do futebol mundial.

10. João Félix – Atlético de Madrid IDADE: 20 anos NACIONALIDADE: português VALOR DE MERCADO:

81 milhões de euros

9. Antoine Griezmann – Barcelona IDADE: 29 anos

NACIONALIDADE: francês

VALOR DE MERCADO: 96 milhões de euros

8. Lionel Messi – Barcelona IDADE: 32

NACIONALIDADE: argentino

VALOR DE MERCADO: 112 milhões de euros

7. Jadon Sancho – Borussia Dortmund IDADE: 20 anos

NACIONALIDADE: inglês

VALOR DE MERCADO: 117 milhões de euros

6. Harry Kane – Tottenham IDADE: 26 anos

NACIONALIDADE: inglês

VALOR DE MERCADO: 120 milhões de euros

5. Mohamed Salah – Liverpool IDADE: 27 anos

NACIONALIDADE: egípcio

VALOR DE MERCADO: 120 milhões de euros

4. Sadio Mané – Liverpool IDADE: 28 anos

NACIONALIDADE: senegalês

VALOR DE MERCADO: 120 milhões de euros

3. Raheem Sterling – Manchester City IDADE: 25 anos

NACIONALIDADE: jamaicano / inglês

VALOR DE MERCADO: 128 milhões de euros

2. Neymar – Paris Saint-Germain IDADE: 28 anos

NACIONALIDADE: brasileiro

VALOR DE MERCADO: 128 milhões de euros