Os 10 clássicos de seleções mais importantes do mundo

Clássico é clássico! O futebol tem várias ‘partidas especiais’, que, seja por clubes ou por seleções, se sobressaem aos outros jogos, que deixam os torcedores ansiosos e os jogadores nervosos, que lotam estádios e parecem parar o tempo. O popular cenário, quente para os times, fica em chamas quando se trata de duelos entre os países. Confira os 10 maiores exemplo no ranking abaixo:

10. México x Estados Unidos Brian McBride goal A América do Norte simplesmente para! O eterno clássico entre México e Estados Unidos coloca frente a frente os dois esquadrões mais fortes da CONCACAF e aflora uma das rivalidades mais poderosas do mundo da bola, além de representar, também, um confronto que vai além dos limites do campo.

9. Espanha x Portugal Portugal v Spain: Group B – 2018 FIFA World Cup Russia O Dérbi ibérico entre Portugal e Espanha tem crescido a cada ano, com os dois países se enfrentando ‘rotineiramente’. Na última Copa do Mundo, com hat-trick de Cristiano Ronaldo, o confronto acabou em 3 a 0. Na Eurocopa de 2012, os espanhóis avançaram nos pênaltis. Em 2010, também na Euro, Villa e Llorente trataram de eliminar os portugueses nas oitavas de final, enquanto na Euro de 2004 foram os lusos que se deram melhor.

8. Inglaterra x Alemanha El festejo de Michael Owen y la emoción de Steven Gerrard en Múnich. Esa noche, Inglaterra le clavó un histórico 1-5 a Alemania en un partido de eliminatoria mundialista. Stevie G marcó un golazo y The Golden Boy firmó su primer hat-trick internacional. Tenían 21 años. Recuerdos. pic.twitter.com/6WI4ezpiQb — Invictos (@InvictosSomos) April 18, 2020 Além da rivalidade fomentada por confrontos militares, Alemanha e Inglaterra também foram personagens de um dos embates mais ‘controversos’ e marcantes da história da bola: a final da Copa do Mundo de 1966 – conquistada pelos britânicos e que os alemães reclamam até hoje.

7. França x Alemanha Germany v France – Semi Final: UEFA Euro 2016 Bem como os rivais acima, França e Alemanha também disputam em campo um duelo repleto de ruídos de conflitos extracampo. Recentemente, na última Eurocopa, com vitória dos franceses.

6. Brasil x Alemanha Brazil v Germany: Semi Final – 2014 FIFA World Cup Brazil Brasil e Alemanha abrem o ringue dos clássicos intercontinentais. A dupla é possivelmente a mais tradicional e emblemática da história do futebol mundial, com duas das escolas mais vitoriosas do planeta, com nove Copas do Mundo (5 dos sul-americanos e 4 dos europeus) e uma das rivalidades mais fervorosas do esporte.

5. Espanha x Itália O antagonismo histórico entre Espanha e Itália se fortaleceu muito nos últimos doze anos, com os espanhóis levando a melhor em duas Eurocopas (2008 e 2012) e também na Copa das Confederações de 2013, e os italianos descontando na Euro de 2016. A rivalidade só aumenta!

4. Argentina x Uruguai Fue el 14/10 de 2009, luego de la victoria 1-0 ante Uruguay con el gol de Mario Bolatti y conseguir la clasificación al Mundial de Sudáfrica. pic.twitter.com/aYwzwCjvsx — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2019 Histórico, o “Clássico do Rio da Prata”, Argentina e Uruguai, não poderia ficar de fora desse ranking. O embate centenário é um dos mais charmosos, tradicionais, apaixonantes e cheio de ‘calor sul-americano’ do mundo dos esportes.

3. Alemanha x Argentina Duelo de titãs do futebol: Argentina e Alemanha nunca se deram muito bem e as últimas décadas têm aumentado ainda mais a rivalidade. Em 1986, os hermanos bateram os alemães e conquistaram o bimundial. Porém, o que os sul-americanos não sabiam é que aquela vitória sairia muito caro, com os alemães se vingando em 1990, 2006, 2010 e 2014.

2. Alemanha x Itália Ya que estamos. 1. La asistencia de Pirlo

2. La definición de Grosso

3. Recuperación de Cannavaro

4. La definición de Del Piero

5. Todo esto en tiempo extra ante el local Alemania.pic.twitter.com/XYUSgIvodq — Iván Peralta (@ivanper_21) March 28, 2020 O clássico dos clássicos? Alemanha e Itália compõem, sem dúvidas, o maior embate do futebol europeu e um dos maiores do planeta, com quatro Copas do Mundo para cada lado e muita rivalidade em Eurocopas. A dupla até poderia ficar com o ouro desse ranking, no entanto, tem um antagonismo sul-americano que representa mais do que um campo de futebol pode guardar.