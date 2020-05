Os 10 jogadores mais caros que encerram contratos em 2020

Pandemia, futebol em pausa e muitas incertezas no ar. Ao analisarmos também onde estarão grandes estrelas da bola na próxima temporada, o cenário não é muito diferente. Pensando nisso, fizemos uma lista com 10 jogadores mais caros, que terminam contratos neste ano e poderão negociar com outros gigantes. Confira!



10. David Silva

Aston Villa v Manchester City – Carabao Cup Final

O espanhol de 34 anos, que atua como meio-campista do Manchester City, possui um valor de mercado de 12 milhões de euros. Seu contrato com os Citizens termina em 30 de junho deste ano.

9. Layvin Kurzawa

Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

O lateral-esquerdo do PSG, Layvin Kurzawa, tem um valor no mercado de 12 milhões de euros e seu contrato com o gigante francês também se encerra no dia 30 de junho de 2020.

8. Artem Dzyuba

SL Benfica v Zenit St. Petersburg: Group G – UEFA Champions League

O russo de 31 anos atua como atacante do Zenit. Além de possuir uma avaliação de 13 milhões de euros, seu contrato com a equipe russa se encerra no dia 30 do próximo mês.

7. Jan Vertonghen

Tottenham Hotspur v Norwich City – FA Cup Fifth Round

O belga de 33 anos defende o Tottenham, da Inglaterra, com quem tem vínculo até dia 30 de junho deste ano. Seu valor no mercado é 14,5 milhões de euros.

6. Malang Sarr

France v Croatia: Group C – 2019 UEFA U-21 Championship

O zagueiro de 21 anos do Nice, Malang Sarr, é avaliado com um valor de 16 milhões de euros para negócios, uma vez que seu contrato com o clube termina em 30 de junho deste ano.

5. Ryan Fraser

AFC Bournemouth v Arsenal FC – FA Cup Fourth Round

O jogador escocês de 26 anos preenche a lateral esquerda do Bournemouth, com quem tem vínculo até o dia 30 do próximo mês. Possui um valor de mercado de 17,5 milhões de euros aberto para negociações.

4. Dries Mertens

SSC Napoli v FC Barcelona – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Outro belga de 33 anos que está prestes a ficar sem clube, já que seu contrato com o Napoli acaba no dia de junho. Tem um valor de mercado de 20 milhões de euros.

3. Edinson Cavani

Paris Saint-Germain v Girondins Bordeaux – Ligue 1

O uruguaio de 33 anos faz parte do trio de ataque do PSG, com quem tem contrato até junho deste ano. Cavani possui apenas um valor de 20 milhões de euros. Já foi especulado até mesmo no Brasil, mas parece uma possibilidade bem remota nas circunstâncias.

2. Willian

O brasileiro ex-Corinthians Willian tem 31 anos e joga no meio de campo do Chelsea. Possui um valor de mercado de 22,5 milhões de euros e seu contrato termina em 30 de junho.

1. Thomas Meunier

Paris Saint-Germain v Olympique Lyon – Ligue 1

O lateral-direito belga do PSG, Thomas Meunier, tem 28 anos e tem um valor de mercado de 24 milhões de euros. Seu contrato se encerra no próximo dia 30. Já foi ligado ao Tottenham de José Mourinho como possibilidade de negócio, mas de concreto ainda não há nada.