Os 10 jogadores Sub-18 mais valiosos do mundo atualmente

O futebol tem se tornado um esporte cada vez mais caro, de modo que para contratar os melhores jogadores é preciso desembolsar uma verdadeira ‘bolada’ – principalmente se o interesse for em prodígios, que têm mais 10 ou 15 anos para render em alto nível. Cobiçados, os jovens talentos de até 18 anos têm ganhado cada vez mais espaço no mercado e feito os clubes abrirem os cofres. Confira! A tabela abaixo foi feita com base em dados do Transfermarkt.

10. Rayan Cherki – 18 milhões de euros



FRA-CUP-BOURG-EN-BRESSE-LYON

Promissor, o atacante Cherki, do Lyon, tem apenas 16 anos – o mais novo da lista – e já participa de todos os campeonatos com o time principal. O jovem é uma das maiores esperanças do clube francês.

9. João Pedro – 18 milhões de euros



Watford FC v Manchester United – Premier League

Ex-Fluminense, João Pedro saiu “barato” do Brasil para defender o Watford, da Inglaterra. O atacante de 18 anos ainda não recebeu muitas oportunidades na Europa, mas o pouco que atuou já o valorizou absurdamente.

8. Bukayo Saka – 20 milhões de euros



Arsenal FC v Everton FC – Premier League

Badalado, Saka se mostra como uma grata surpresa para o futuro do Arsenal, tendo apenas 18 anos e sido um dos nomes frequentes do clube na temporada, com 18 partidas na Premier League e 3 assistências.

7. Mohamed Ihattaren – 20 milhões de euros



Dutch Eredivisie”PSV Eindhoven v Willem II Tilburg”

Ritmo industrial! Ihattaren, de 18 anos, e que defende o PSV Eindhoven, é mais um jovem talento revelado pelo futebol holandês. O meia-atacante é um dos bons nomes da equipe na Eredivisie e na Europa League.

6. Gabriel Veron – 22,5 milhões de euros



Mexico v Brazil – FIFA U-17 World Cup Brazil 2019 Final

Gabriel Veron, do Palmeiras, ainda não teve muitas oportunidades na equipe principal do Verdão, mas tem sido peça-chave do Sub-17 da Seleção Brasileira e nome bem visto para o futuro do esporte verde e amarelo.

5. Reinier Jesus – 22,5 milhões de euros



Real Madrid Unveil New Signing Reinier Jesus Carvalho

Craque? Reinier Jesus é mais um caso de sucesso do Flamengo, tendo se envolvido em uma transação milionária com o Real Madrid logo que completou 18 anos. Atualmente, ele defende o Real Madrid Castilla.

4. Gabriel Martinelli – 25 milhões de euros



Portsmouth FC v Arsenal FC – FA Cup Fifth Round

Promissor, Martinelli foi uma aposta extremamente certeira do Arsenal. O talento deixou o Ituano no meio da temporada passada e logo demonstrou para que veio, obtendo destaque e reconhecido em todo o mundo.

3. Mason Greenwood – 29 milhões de euros



Manchester United v Watford FC – Premier League

Bronze! Cria do Manchester United, Greenwood chegou ao grupo principal dos Red Devils ainda nessa temporada e logo apresentou seu cartão de visitas, com 22 partidas disputadas e 5 gols marcados na Premier League.

2. Ansu Fati – 36 milhões de euros



FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Badalado no Barcelona, Fati chegou ‘voando’ ao grupo profissional da equipe catalã. Ele estreou aos 16 anos, ignorando “limites de idade” e mostrando muita personalidade. Atualmente, o atacante segue sob comando de Quique Setién e com muita moral no elenco.

1. Eduardo Camavinga – 37,5 milhões de euros



FBL-FRA-U21

O ouro não poderia ficar em mãos melhores: Camavinga. O meio-campista angolano naturalizado francês de apenas 17 anos explodiu no Rennes, da França, e já chama atenção do futebol mundial, incluindo do poderoso Real Madrid.