Os 10 melhores laterais do século XXI

Posição problema? Não para os clubes e seleções que puderam contar com os serviços destes jogadores que listaremos a seguir. Eles fizeram cair por terra, ao longo dos últimos vinte anos, a teoria de que a lateral é a posição mais complexa e se produzir craques e referências. Com óbvia predominância de brasileiros, apontamos os dez maiores laterais deste século XXI:

10. Ashley Cole

Abrimos esse ranking com o lateral-esquerdo inglês, que por muito tempo dominou seu setor na seleção nacional e se destacou com as camisas de Arsenal e Chelsea na Premier League. Muito forte no apoio, sempre foi usado como uma arma ofensiva poderosa.

9. Maicon

E por falar em arma ofensiva poderosa, o que dizer do brasileiro Maicon? Em seus grandes anos com a camisa da Inter de Milão, foi um verdadeiro ‘tanque’ na lateral-direita, extremamente vigoroso e explosivo. Tornou-se um dos grandes da posição sob a batuta de José Mourinho.

8. Gianluca Zambrotta

A Itália tem tradição em produzir grandes defensores, a Zambrotta, apesar de receber poucos holofotes durante sua carreira, foi extremamente confiável, regular e muito sólido defensivamente. Ambidestro e polivalente, atuou nas duas alas durante seus anos como profissional.

7. Javier Zanetti

Lenda da Inter de Milão, o lateral argentino não poderia ficar de fora desta lista. Extremamente disciplinado, profissional e praticamente sem pontos fracos em seu jogo, inspira jovens laterais por sua dedicação e longevidade.

6. Paolo Maldini

Muitos só tiveram a oportunidade de assistir Paolo Maldini atuando no miolo de zaga, setor que preencheu por metade de sua longa carreira. Sua posição de origem, no entanto, é a lateral-esquerda, função que sempre cumpriu com brilhantismo e muita segurança. Um grandíssimo defensor, independente da faixa do campo que ocupasse.

5. Marcelo

De enorme vocação ofensiva e habilidade/recurso técnico que faz inveja a muito jogador de ataque, foi o dono absoluto da lateral-esquerda do maior clube e da maior seleção do mundo por longos anos. Feito que não é para qualquer um.

4. Daniel Alves

Do sonho de ser jogador profissional à marca de 41 títulos conquistados ao longo da carreira. Isso é Daniel Alves, o atleta mais vitorioso da história do futebol mundial. Marcou época no Barcelona e na Seleção Brasileira, com sua visão de jogo apurada e muita qualidade, especialmente ofensiva.

3. Philipp Lahm

Abrimos o pódio com o lateral alemão, que certamente não conta com a badalação de seus antecessores nesta lista, mas foi um gigante ao longo de sua carreira. É o jogador que melhor balanceava funções ofensivas e defensivas, sendo igualmente brilhante nas duas tarefas. Líder, disciplinado, dono de um QI de futebol enorme, foi gigante na Copa de 2014.

2. Cafu

Em recurso técnico puro, Cafu possivelmente não entraria no top-3 deste ranking. Mas quando falamos em legado/história, o camisa 2 merece estar nos lugares mais altos. Ressignificou a posição, conquistou tudo como jogador e pode se orgulhar de um feito que não é fácil no esporte de alto rendimento: é bicampeão do mundo (1994 e 2002). É o recordista em jogos pela Canarinho.

1. Roberto Carlos

A primeira posição deste ranking vai para o camisa 6, que é praticamente uma unanimidade ao redor do mundo quando falamos na posição. Lateral mais ofensivo da história, despediu-se dos gramados com números surreais: mais de 100 gols anotados e outras 120 assistências distribuídas, espalhadas por quase 900 jogos. Lenda do Madrid e da Canarinho, conquistou o mundo em 2002.