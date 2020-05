Os 10 melhores visitantes da Série A desde o ano de 2006

No futebol, assim como na maioria dos esportes coletivos, o ‘fator casa’ pode fazer muita diferença em favor do mandante da partida. Há clubes, no entanto, que parecem não sentir o peso de estar jogando em ‘território desconhecido’, se consolidando como verdadeiras pedreiras mesmo longe de seus domínios. Em uma minuciosa apuração de dados e informações, o Globoesporte apontou quem são os 10 melhores visitantes da Série A do futebol brasileiro desde 2006, ano em que o Brasileirão começou a ser disputado neste formato de pontos corridos com 20 clubes. Confira:

10. Vasco da Gama

Flamengo v Vasco – Brasileirao Series A 2019

Partidas como visitante: 209

Vitórias como visitante: 53

Percentual de aproveitamento: 25,36%

9. Atlético-MG

Villa Nova v Atletico MG Play the Minas Gerais State Championship With Closed Doors as a

Partidas como visitante: 247

Vitórias como visitante: 63

Percentual de aproveitamento: 25,51%

8. Internacional

Internacional v Universidad de Chile – Copa CONMEBOL Libertadores 2020 Qualifications

Partidas como visitante: 247

Vitórias como visitante: 64

Percentual de aproveitamento: 25,91%

7. Corinthians

Corinthians v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

Partidas como visitante: 247

Vitórias como visitante: 69

Percentual de aproveitamento: 27,94%

6. Palmeiras

Palmeiras v Guarani PAR – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Partidas como visitante: 247

Vitórias como visitante: 70

Percentual de aproveitamento: 28,34%

5. Grêmio

America de Cali v Gremio – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Partidas como visitante: 266

Vitórias como visitante: 78

Percentual de aproveitamento: 29,32%

4. Fluminense

FBL-SUDAMERICANA-FLUMINENSE-ATLNACIONAL

Partidas como visitante: 266

Vitórias como visitante: 78

Percentual de aproveitamento: 29,32%

3. Flamengo

FBL-RECOPA-DELVALLE-FLAMENGO

Partidas como visitante: 266

Vitórias como visitante: 83

Percentual de aproveitamento: 31,20%

2. Cruzeiro

Sao Paulo v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

Partidas como visitante: 266

Vitórias como visitante: 85

Percentual de aproveitamento: 31,95%

1. São Paulo

Sao Paulo v LDU – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Partidas como visitante: 266

Vitórias como visitante: 91

Percentual de aproveitamento: 34,21%