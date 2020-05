Os 10 zagueiros mais caros do mundo na atualidade

Ter um grande zagueiro no time significa contar com alguém que garante segurança para que os jogadores de frente possam fazer a sua tarefa com a certeza de que, se perderem a bola, não haverá desespero. Pois essa peça, claro, custa muito dinheiro. Abaixo, nós apresentamos a você os 10 zagueiros mais caros do mundo, segundo avaliação do Transfermarkt.

10. Clément Lenglet – Barcelona NACIONALIDADE: francês VALOR DE MERCADO: 48 milhões de euros *OBS: divide o posto com Davinson Sánchez (colombiano, Tottenham), Milan Skriniar (eslovaco, Inter de Milão), Niklas Süle (alemão, Bayern de Munique) e Stefan de Vrij (holandês, Inter de Milão).

9. Marquinhos – PSG NACIONALIDADE: brasileiro VALOR DE MERCADO: 52 milhões de euros

8. Lucas Hernandez – Bayern de Munique NACIONALIDADE: francês VALOR DE MERCADO: 56 milhões de euros

7. Kalidou Koulibaly – Napoli NACIONALIDADE: senegalês VALOR DE MERCADO: 56 milhões de euros

6. José Giménez – Atlético de Madri NACIONALIDADE: uruguaio VALOR DE MERCADO: 56 milhões de euros

5. Harry Maguire – Manchester United NACIONALIDADE: inglês VALOR DE MERCADO: 56 milhões de euros

4. Aymeric Laporte – Manchester City NACIONALIDADE: francês VALOR DE MERCADO: 60 milhões de euros

3. Raphaël Varane – Real Madrid NACIONALIDADE: francês VALOR DE MERCADO: 64 milhões de euros

2. Matthijs de Ligt – Juventus NACIONALIDADE: holandês VALOR DE MERCADO: 67,5 milhões de euros