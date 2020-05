Os 11 titulares do Real Madrid antes da ‘Era Cristiano Ronaldo’

Gênio, Cristiano Ronaldo revolucionou o Real Madrid, de modo que é quase inimaginável lembrar da equipe merengue sem fazer algum tipo de associação ao craque português. Porém, apesar das transformações, Los Blancos já tinham um timaço e já assustavam os adversários. Confira!



Real Madrid v Real Zaragoza – La Liga

Iker Casillas



AC Milan v Real Madrid – UEFA Champions League

Monstro, Casillas já era um dos grandes goleiros do mundo quando CR7 chegou ao Real Madrid, tendo mais de nove anos na Seleção da Espanha e dez temporadas na equipe merengue.

Sérgio Ramos



AC Milan v Real Madrid – UEFA Champions League

Atual capitão do Real Madrid, Sérgio Ramos é um dos poucos sobreviventes do time antes ‘Era Cristiano Ronaldo’. À época, o zagueirão ainda era escalado como lateral-direito.

Fabio Cannavaro



Real Madrid v Barcelona – La Liga

O italiano Cannavaro figurou entre os melhores zagueiros de seu tempo, tendo brigado e conquistado a Bola de Ouro e ainda a Copa do Mundo de 2006. O defensor deixou o clube antes da chegada do Robô.

Pepe



Real Madrid CF v Club Atletico de Madrid – La Liga

Parceiro de CR7, Pepe chegou ao Real Madrid em 2007 (dois anos antes do amigo português) e já era um dos figurões do sistema defensivo da equipe espanhola.

Gabriel Heinze



Real Madrid’s Argentinian Gabriel Heinze

O argentino Gabriel Heinze foi o titular da lateral esquerda do Real Madrid durante boa parte do tempo entre 2007 e 2009. Ele saiu da equipe na mesma janela de transferências que Cristiano Ronaldo desembarcou na Espanha.

Arjen Robben



Real Madrid’s Dutch midfielder Arjen Rob

Robben e CR7 poderiam ter jogado juntos no Real Madrid, no entanto, o holandês pediu para sair no final da temporada 2008/2009 e acabou não atuando ao lado do craque português.

Lassana Diarra



AC Milan v Real Madrid

O meio-campista francês chegou ao time merengue apenas seis meses antes de Cristiano Ronaldo. Ele foi companheiro do gajo até 2013.

Fernando Gago



Real Madrid v AD Alcorcon – Copa del Rey

O argentino Gago chegou ao Real Madrid em 2007 para ajudar o setor de armação e criação, no entanto, ele teve muitos problemas com lesões e acabou não conseguindo se manter na equipe. De todo modo, o meia fez parte da base do time até 2011.

Marcelo



Real Madrid’s Brazilian defender Marcelo

Além de Sérgio Ramos, Marcelo é o único atleta que chegou ao Real Madrid antes de Cristiano Ronaldo e que ainda segue no clube. À época, ele era testado no meio de campo.

Raúl



Real Madrid’s captain Raul Gonzalez cele

Ídolo, Raúl foi um dos grandes ícones do Real Madrid antes do clube fechar com Cristiano Ronaldo. O craque ainda atuou uma temporada ao lado de CR7.

Gonzalo Higuaín



Valencia v Real Madrid – La Liga

Higuaín era o grande goleador o Real Madrid antes da ‘Era Cristiano Ronaldo’. O centroavante argentino atuou com o português por quatro temporadas.