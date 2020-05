Os 20 clubes esportivos mais populares do mundo no Instagram em abril de 2020

A pandemia do novo coronavírus parou o esporte e tornou ainda mais importante para as agremiações esportivas o engajamento em redes sociais, como o YouTube e o Instagram, com os seus adeptos – considerando a essencialidade dessas plataformas para manter contato com os torcedores e também como ferramenta de marketing.

Especialista em levantar dados sobre mídias sociais, a Deportes & Finanzas elencou os 20 clubes esportivos que mais tiveram interações no Instagram no último mês de abril. Confira no ranking abaixo!

O ranking, dominado por times de futebol da Europa, tem apenas um representante da América do Sul: o Flamengo, na 12ª posição. Além do Rubro-Negro Carioca, há também o Mumbai City, o Chennai e o Royal Challengers Bangalore, da Índia, o Persepolis, do Irã, e o Persija JKT, da Indonésia, e o LA Lakers e o GS Warriors, dos Estados Unidos, que não são do Velho Continente.

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Com exceção dos sete clubes citados acima, os outros treze do ‘top-20’ são europeus, com destaque para o Barcelona, isolado na ponta, e também para o Manchester United e o Liverpool, que são os três melhores no ranking. Além de Juventus e Bayern de Munique no ‘top-10’ e do Manchester City e do PSG entre os 20 times esportivos com mais interações no Instagram em abril de 2020.