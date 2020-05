Os 20 clubes mais precisos em finalizações no Brasileirão desde 2013

O Espião Estatístico, do GloboEsporte.com, fez um levantamento acerca dos clubes mais precisos em finalizações da elite do futebol brasileiro. O estudo considerou as últimas sete temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro (2013 a 2019) e indicou um total de 64.595 arremates – média de 9.227 chutes por edição.

De acordo com o ranking, o Palmeiras foi o time que teve a melhor pontaria do Brasileirão durante o período avaliado, tendo 11,33% de aproveitamento em 2.992 finalizações e ainda 339 gols marcados – fora os gols contra a seu favor. O top-3 conta ainda com o Santos, com 10,91% de eficiência em 3.218 chutes, e com o Flamengo, com 10,50% em 3.535 arremates.

Confira abaixo a lista completa!

Ranking dos clubes mais precisos da Série A do Brasileirão desde 2013.

Vale considerar que o levantamento acima restringiu no ranking os 20 times que tiveram ao menos 40% das finalizações do clube que mais arrematou no período determinado, que foi o Cruzeiro, com 3.574 chutes. O total de equipes que disputaram a Série A do Brasileirão nesses sete anos, no entanto, foi de 33 times.