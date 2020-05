Os 20 clubes que mais cederam jogadores à seleção brasileira em todos os tempos

Para um jogador de futebol, ser convocado para vestir a camisa de seu país é o ápice. Para o clube ao qual ele pertence, é a chance também de colocá-lo ainda mais em evidência. Ao longo dos tempos, centenas de atletas defenderam a seleção brasileira, mas você saberia dizer quais as equipes que mais cederam profissionais para o time canarinho?

Pois é…são anos de história, mas o site RSSSFBrasil divulgou um levantamento bastante preciso sobre o tema. Com dados desde 1914, é possível ver que o Flamengo foi o clube que mais teve profissionais atuando pela seleção, com destaque para Zico, é claro. No total, são 127 nomes considerando apenas jogos oficiais (diante de seleções de outros países) e 131 levando em conta também os não oficiais (somando os duelos contra clubes, combinados ou seleções regionais). Em ambas as listas, se destaca a presença do Barcelona (Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Nazário são expoentes) na 15ª posição, mesmo não sendo ele um clube brasileiro. Real Madrid (Marcelo, Roberto Carlos…), Milan (Cafu, Kaká…), Roma (Aldair é só um exemplo) e Paris Saint-Germain (Neymar, Thiago Silva e Marquinhos ainda são presença constante) são outras equipes do exterior que figuram no top 20.

Para fazer a relação, foram levados em conta alguns critérios. Jogos disputados pela seleção olímpica ou pré-olímpica foram considerados apenas os da Copa Ouro da Concafaf entre 1996 e 2003, na qual representaram a equipe principal. Além disso, foi destacado o clube do atleta no momento da convocação, já que muitos trocaram de casa entre a divulgação da relação e aquele em que devidamente se apresentaram. Por fim, se contabilizou as partidas efetivamente disputadas por cada nome. Ou seja, se o jogador não participou de um compromisso, acabou de fora da estatística.

Abaixo, confira a lista dos 20 clubes que mais tiveram atletas atuando com a camisa da seleção brasileira em jogos oficiais.

20. Paris Saint-Germain TOTAL DE ATLETAS: 15

19. Roma TOTAL DE ATLETAS: 16

18. Milan TOTAL DE ATLETAS: 16

17. Real Madrid TOTAL DE ATLETAS: 17

16. Guarani TOTAL DE ATLETAS: 17

15. Barcelona TOTAL DE ATLETAS: 18

14. Portuguesa TOTAL DE ATLETAS: 28

13. América TOTAL DE ATLETAS: 29

12. Internacional TOTAL DE ATLETAS: 57

11. Cruzeiro TOTAL DE ATLETAS: 57

10. Atlético-MG TOTAL DE ATLETAS: 60

9. Grêmio TOTAL DE ATLETAS: 68

8. Botafogo TOTAL DE ATLETAS: 84

7. Santos TOTAL DE ATLETAS: 85

6. Fluminense TOTAL DE ATLETAS: 92

5. Corinthians TOTAL DE ATLETAS: 100

4. Vasco da Gama TOTAL DE ATLETAS: 101

3. São Paulo TOTAL DE ATLETAS: 105

2. Palmeiras TOTAL DE ATLETAS: 105