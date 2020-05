Os 20 melhores jogadores com quem Cristiano Ronaldo dividiu vestiário ao longo da carreira

Ninguém tem dúvida de que Cristiano Ronaldo é um dos grandes jogadores da era moderna do futebol. Com uma história absolutamente vitoriosa, seja vestindo a camisa de clubes (Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus) ou da seleção portuguesa, ele marca época. É bem verdade, também, que esta trajetória de sucesso contou com a parceria de grandes companheiros. Por isso, o 90min apresenta os 20 maiores atletas com quem CR7 dividiu vestiário até hoje.

1. Van der Sar O português recém havia chegado ao Manchester United quando o goleiro desembarcou em Old Trafford procedente do Fulham. Formaram uma parceria para lá de vitoriosa na primeira década deste milênio.

2. Rio Ferdinand O zagueiro chegou ao United um pouco antes de CR7. Mas se tornou pilar de uma equipe que conquistou, por exemplo, a Premier League em três temporadas consecutivas.

3. Ryan Giggs É um baluarte do Manchester United. Não poderia faltar de jeito nenhum nesta lista, afinal, marcou época na equipe inglesa juntamente com Cristiano Ronaldo.

4. Paul Scholes Foram nada menos que dez troféus conquistados ao lado de Cristiano Ronaldo em seis temporadas. Um parceiro e tanto para o astro português.

5. Wayne Rooney Chegou a Old Trafford no mesmo ano que Cristiano Ronaldo. Não é preciso dizer que os dois formaram uma dupla de ataque absolutamente letal.

6. Gerard Piqué Tantas vezes eles se enfrentaram, um vestindo a camisa do Barcelona e outro a do Real Madrid. Mas, antes disso, foram parceiros no United. Piqué, aliás, é um dos poucos atletas no mundo a ter sido parceiro de CR7 e Messi.

7. Raúl Em 2009, ao se transferir para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo se viu colega de um nome histórico no Santiago Bernabéu. Uma parceria de meter medo em qualquer rival. Aliás, ao então jogador mais caro de todos os tempos Raúl cedeu a equipe 7 pouco tempo depois.

8. Iker Casillas Se Cristiano Ronaldo era o responsável por fazer gols, Casillas tinha a missão de evitá-los. E cada um fez seu papel com maestria enquanto foram colegas de Real Madrid.

9. Sergio Ramos Não há dúvida de que se trata de um dos grandes protagonistas do Real na última década. Ele e CR7 fizeram a torcida merengue muito feliz. Três títulos de Champions League em sequência não é para qualquer um.

10. Pepe O zagueiro foi parceiro de CR7 tanto no Real Madrid como na seleção portuguesa. E a conquista da Eurocopa de 2016 para os lusos foi o ápice da parceria.

11. Marcelo Além de formarem um lado esquerdo histórico no time do Real Madrid, eles são grandes amigos fora das quatro linhas. Será que vão jogar juntos na Juventus também?

12. Raphaël Varane Cristiano Ronaldo foi um dos grandes parceiros do jovem francês quando este chegou ao Real Madrid. Agora, é um dos melhores zagueiros do mundo.

13. Xabi Alonso Desembarcou no Bernabéu no mesmo verão que Cristiano Ronaldo e ambos se converteram em dois dos mais importantes jogadores do time. Os títulos foram uma mera consequência.

14. Kaká Unir CR7 e Kaká, dois dos melhores jogadores do mundo, no Real Madrid foi uma sacada de mestre de Florentino Pérez. Muito embora o brasileiro não tenha triunfado tanto quando o português, foram companheiros notáveis.

15. Toni Kroos Chegou ao Real Madrid em 2014 para, ao lado de Cristiano Ronaldo, empilhar títulos nacionais, europeus e mundiais.

16. Luka Modric Quatro Champions League e uma Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. O croata conquistou tudo isso e mais um pouco ao lado de Cristiano Ronaldo.

17. Karim Benzema Ninguém foi melhor parceiro de ataque de CR7 no Real Madrid do que o francês. Foram inúmeras comemorações de gol lado a lado.

18. Gianluigi Buffon O italiano é um dos grandes goleiros da história do futebol. E mais um a compartilhar momentos com Cristiano Ronaldo, agora na Juventus.

19. Luis Figo Não foi parceiro de Cristiano em clubes, mas guiou sua trajetória na seleção portuguesa. Figo já era ídolo nacional quando CR7 debutou no time luso.