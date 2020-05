Os 5 goleiros que mais balançaram a rede na história do futebol

A missão principal de um goleiro é evitar a festa dos atacantes adversários. Mas quando ele, além de fazer esta tarefa com extrema competência, também tem o dom de ser artilheiro, se torna um ícone. Por isso, a nossa missão, agora, é apontar os cinco arqueiros que mais marcaram gols na história do futebol.

5. Jorge Campos

Com suas espetaculares e acrobáticas defesas mesmo com a baixa estatura, se tornou o goleiro mais reconhecido da história do futebol mexicano. Marcou 40 gols.