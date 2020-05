Os 5 jogadores mais caros do Barcelona na atualidade

O Barcelona é um dos gigantes europeus que tem um futebol fenomenal. Não só a habilidade com a bola é levada em consideração, mas também os atletas que integram a equipe espanhola. Confira os cinco jogadores mais valiosos do Barça, segundo o site Transfermarkt:

5. Arthur – 56 milhões de euros

Real Madrid v FC Barcelona – La Liga Santander

Depois de um extenso período de especulações, o brasileiro finalmente veio a assinar contrato com o Barcelona em julho de 2018. Participou de 67 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências.

4. Frenkie de Jong – 72 milhões de euros

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Em janeiro de 2019, o jogador foi anunciado como a nova contratação do grupo catalão para a temporada 2019-2020, porém o jogador continuou no Ajax até o fim da temporada 2018-19.

Os primeiros duelos de De Jong deixaram a mídia espanhola impressionada. O jornal Marca escreveu: “Frenkie de Jong é uma lufada de ar fresco para o Barça e um meio-campista enorme. Ele sabe o que vai fazer antes de receber a bola e a executa instantaneamente”.

3. Marc-André Ter Stegen



FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Em maio de 2014, Ter Stegen foi anunciado oficialmente como jogador do Barcelona. Dividiu a titularidade da equipe na posição com Claudio Bravo: enquanto o alemão atuava nas partidas da Copa do Rei e Liga dos Campeões, o chileno ficava com duelos da La Liga. Com a transferência de Bravo para o Manchester City em agosto de 2016, assumiu a titularidade da equipe.

2. Antoine Griezmann – 96 milhões de euros

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

O atacante francês foi anunciado como novo reforço do Barcelona em julho de 2019, fechando um contrato de cinco temporadas, após o pagamento da multa rescisória junto ao Atlético de Madrid, no valor de 120 milhões de euros. Marcou seus primeiros gols com a camisa espanhola no duelo contra o Real Betis, que além de dois feitos, deu uma assistência na vitória por 5 a 2 contra o Betis em casa.

1. Lionel Messi – 112 milhões de euros

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Pelo desempenho do argentino, é mais do que óbvio de que ele seria o primeiro da lista, não é mesmo? No Barcelona desde 2005, Messi realizou 718 partidas com a camisa catalã, marcou 627 gols, além de colecionar grandes títulos na carreira.