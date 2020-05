Os 5 jogadores mais caros do Cruzeiro na atualidade

Após uma temporada para se esquecer em 2019, o Cruzeiro tem como principal objetivo o retorno à Série A em 2021, ano do seu centenário. E se depender do atual plantel, tem tudo para conseguir. O time celeste tem o elenco mais valioso da Série B desse ano.

Com dados do Transfermarkt, confira os 5 jogadores com maior valor de mercado do Cruzeiro:

5. Jean – 1 milhão de euros

Palmeiras v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

O jogador foi contratado em março junto ao Palmeiras e ainda não estreou pelo clube Celeste. Experiente, será um dos jogadores mais importantes do time na disputa da Série B.

4. Robinho – 1,2 milhões de euros

Cruzeiro v Gremio – Brasileirao Series A 2019

Desde 2016 no Cruzeiro, Robinho é um dos ídolos da torcida. A decisão de seguir no time mesmo após o rebaixamento, aumentou o prestígio do jogador com a torcida.

3. Léo – 1,3 milhões de euros

FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS

Completando 10 anos no Cruzeiro, Léo é, ao lado de Fábio, a principal liderança do time. Difícilmente não será titular durante a campanha de regresso à Série A.

2. Cacá – 1,8 milhões de euros

Cruzeiro v Atletico MG – Brasileirao Series A 2019

Por ser o mais jovem dessa lista, o zagueiro tem grandes chances de ser negociado na próxima janela de transferências. Já recebeu diversas sondagens de times europeus, e com a necessidade do Cruzeiro em fazer caixa, pode deixar a Toca da Raposa antes do fim da Série B.

1. Dedé – 2 milhões de euros

Fluminense v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2019

A situação de Dedé segue indefinida no Cruzeiro. O zagueiro não aceitou a readequação salarial celeste e a proposta para ganhar R$ 300 mil por mês no Vasco não o agradou. Com isso e a possibilidade de ir para a China “congelada”, o futuro do jogador segue indefinido. O zagueiro tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021.