Os 5 jogadores mais caros do elenco do Fluminense na atualidade

O Fluminense é um daqueles clubes que, nos últimos anos, luta pela sobrevivência. Com dificuldades financeiras, precisou se desfazer de muitos de seus ativos para poder respirar financeiramente. Agora, como demonstra o Transfermarkt, não tem um plantel dos mais valorizados, mas se souber levar adiante a lapidação de jovens, poderá continuar fazendo um bom dinheiro. Mostramos, agora, quais são os cinco jogadores mais caros do elenco tricolor.

Aos 30 anos, o meia jamais foi fora do Santos aquilo que se esperava. Se no início de carreira era considerado fenômeno, agora ainda luta, ao menos, para mostrar um sopro daquele futebol.

É um zagueiro que, em campo, já apresenta suas credenciais. Passa confiança e tem tudo para evoluir ainda mais. Está com apenas 23 anos.

Meia-atacante, o garoto é patrocinado pela Nike desde os 13 anos de idade. Agora está com 17 e tem tudo para estourar assim que for definitivamente incorporado ao time profissional.

Atacante da nova geração, está com 20 anos e tem tudo para render bons frutos ao Tricolor. A esperança está colocada em seus pés.

1. Marcos Paulo – 10 milhões de euros

O atacante, sozinho, correspondente a mais de 25% do valor total do plantel. Com apenas 19 anos, já demonstra em campo também que tem muito futuro.