Os 5 jogadores mais caros do elenco do Palmeiras na atualidade

Dados do Transfermarkt mostram que o Palmeiras tem um dos elencos com maior valor de mercado do futebol brasileiro: 100,95 milhões de euros. Mas você saberia dizer quais são os cinco jogadores mais caros do plantel? A lista abaixo desvenda este mistério.

5. Vitor Hugo – 4,8 milhões de euros O zagueiro de 28 anos foi recontratado pelo Palmeiras na última temporada com status de titularidade. E essa condição se reflete no custo. Mesmo sendo um defensor, posição não tão valorizada assim, abre a lista.

4. Ramires – 4,8 milhões de euros O volante já está com 33 anos e, antes da pandemia de coronavírus, vinha conquistando espaço sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Currículo é o que não falta para ele.

3. Gustavo Scarpa – 6,5 milhões de euros Muito embora não tenha conseguido mostrar todo o seu futebol com a camisa do Verdão, o meia de 26 anos tem bola no pé. Seria titular em muitos times do país. Basta colocar em prática a sua qualidade.

2. Dudu – 12 milhões de euros Tigre v Palmeiras – Copa CONMEBOL Libertadores 2020 É a referência do time do Palmeiras já há algumas temporadas. Aos 28 anos, está entre os melhores atacantes de lado do futebol brasileiro. Já mostrou seu poder de decisão e de garantir vitórias importantes ao time.