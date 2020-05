Os 5 jogadores mais caros do Flamengo na atualidade

Muito dinheiro! Em outro patamar, o Flamengo tem um dos elencos mais caros da América do Sul, contando com jogadores de altíssimo nível e de renome internacional. Milionário, o Rubro-Negro vê, assim como os demais clubes do mundo, os seus atletas se desvalorizarem, devido à pandemia do novo coronavírus e suspensão do futebol, mas nada que “despenque” com o valor de seus futebolistas. Confira na lista abaixo! Os dados foram coletados no Transfermarkt.

5. Everton Ribeiro – 6,5 milhões de euros Flamengo v Independiente del Valle – CONMEBOL Recopa Sudamericana 2020 Capitão, Everton Ribeiro é o único jogador acima dos 30 anos no ‘top-5’ valor de mercado do Flamengo. Atualmente, o meio-campista custa 6,5 milhões de euros (R$ 41,07 mi). O valor de mercado mais alta da carreira do craque foi há mais de cinco anos € 17 mi.

4. Gerson – 11 milhões de euros Flamengo v Botafogo – Brasileirao Series A 2019 O “coringa” Gerson chegou ao Flamengo, vindo da Roma, por 11,80 milhões de euros (R$ 49,7 milhões, na época), no meio da temporada passada. Hoje, o versátil meio-campista tem seu valor de mercado estabelecido em € 11 milhões (R$ 69,49 mi).

3. Pedro – 12 milhões de euros Independiente del Valle v Flamengo – Recopa Sudamericana 2020 O Flamengo não comprou o centroavante Pedro em definitivo, mas, ainda assim, o goleador é um dos nomes mais caros do plantel de Jorge Jesus. Atualmente, o ex-Fluminense custa cerca de € 12 milhões (R$ 75,82 mi).

2. Giorgian De Arrascaeta – 15 milhões de euros CR Flamengo v Al Hilal FC – FIFA Club World Cup Qatar 2019 O Rubro-Negro Carioca pagou algo em torno de € 14,80 milhões pelo uruguaio De Arrascaeta – o valor foi dividido entre o Cruzeiro e o Defensor Sporting. Hoje, ele está avaliado em 15 milhões de euros (R$ 94,73 mi).