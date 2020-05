Único clube de Minas Gerais na Série A em 2020, o Atlético-MG também tem os jogadores mais valorizados do estado.

Confira aqui os 5 jogadores mais caros do Galo na atualidade, com base no site Transfermarkt :

1 – Marquinhos – 5,4 milhões de euros

FBL-SUDAMERICANA-UNION-MINEIRO

O relâmpago Marquinhos é a principal promessa do time em campo. Com apenas 20 anos de idade, a torcida espera muito do jogador sob o comando de Jorge Sampaoli.

Juan Cazares – 3,5 milhões de euros

Atletico MG v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2019

O que tem de talento e valor de mercado, tem de falta de comprometimento com o clube. A torcida e a diretoria já estão perdendo a paciência com o equatoriano, o que pode justificar uma venda ainda em 2020.

3 – Romulo Otero – 2,4 milhões de euros

Palmeiras v Atletico MG – Brasileirao Series A 2019

Dono das bolas paradas do time, Otero fecha o pódio da nossa lista. O venezuelano tem 27 anos e ainda pode render uma boa grana ao Galo.

Guilherme Arana – 2,2 milhões de euros

Villa Nova v Atletico MG Play the Minas Gerais State Championship With Closed Doors as a

Maior contratação do Galo para 2020, o lateral de 23 vindo do Sevilla é outro que pode vir a se tornar uma boa fonte de renda futura para o clube.

5 – Diego Tardelli – 2 milhões de euros

Cruzeiro v Atletico MG – Copa do Brasil 2014 Final

Jogador mais velho da lista, o atacante de 35 anos voltou em 2020 para a sua terceira passagem pela Cidade do Galo. Ídolo da torcida, tem tudo para se aposentar no clube mineiro.