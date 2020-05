Os 5 jogadores mais caros do Grêmio na atualidade

Se no início do ano o elenco do Grêmio, em sua totalidade, tinha valor superior a 100 milhões de euros, a crise imposta pelo coronavírus fez este patamar baixar. Conforme dados do site Transfermarkt, especialista no mercado de futebol, o plantel do Tricolor vale, no momento, 98,38 milhões de euros. Mas você sabe quais os cinco atletas mais caros do clube? A gente apresenta para você.

5. Walter Kannemann – 4,8 milhões de euros É um xerife na zaga. Multicampeão pelo Grêmio, o defensor argentino, que nos últimos tempos passou a figurar com certa constância na seleção de seu país, tem 29 anos e é desejado por clubes europeus.

4. Pepê – 6,8 milhões de euros Mesmo com 23 anos, ainda luta por um lugar no time titular. O atacante impressiona por sua velocidade e domínio de bola. Sem contar que já mostra faro de gol. Fez parte da seleção sub-23 que garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

3. Jean Pyerre – 9 milhões de euros É aquele camisa 10 clássico, de futebol elegante. Consegue fazer o time jogar e surpreende com passes que poucos conseguiriam. Aos 22 anos, também é uma arma na bola parada.

2. Matheus Henrique – 17,5 milhões de euros Gremio v Corinthians – Brasileirao Series A 2019 O volante tem apenas 22 anos, integra a seleção brasileira olímpica e já foi convocado também pelo técnico Tite. É um jogador de alta intensidade e que dá muita dinâmica ao meio-campo da equipe gaúcha.