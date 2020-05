Os 5 jogadores mais caros do Internacional na atualidade

Sabemos que o futebol brasileiro tem diversos jogadores que atualmente possuem uma boa cotação no mercado internacional. Muitos desses atletas, estiveram já com uma avaliação muito superior do que podemos analisar hoje, porém mesmo com a baixa no mercado, ainda possuem um valor relevante no futebol brasileiro. E com isso, o 90min buscou os cinco jogadores mais caros do Internacional através do levantamento do site Transfermarkt. Confira abaixo a lista do mais bem avaliados do clube gaúcho.

5. Patrick – 3,20 milhões de euros.

FBL-LIBERTADORES-UDECHILE-INTERNACIONAL

O versátil meio-campo do Inter atua desde 2018 no clube e tem um valor de mercado que chega a 3,20 M €. Patrick tem 27 anos.

4. Renzo Saravia – 3,20 milhões de euros

FBL-COPA AMERICA-2019-ARG-COL

Nosso primeiro argentino da lista é o lateral-direito que chegou este ano ao clube. O jogador tem uma avaliação do mercado de 3,20 M € e já chegou a defender a sua seleção na última Copa América. Com convocações cada vez mais frequentes, as chances de aumentar este valor são consideráveis.

3. Víctor Cuesta – 3,20 milhões de euros

Internacional v Flamengo – Series A 2018

Mais um hermano na lista, mas este já está no Internacional há um bom tempo. O experiente zagueiro atua na equipe colorada desde 2017 e tem um valor de mercado de 3,20 M €. Sua maior avaliação chegou a 4 M € em fevereiro de 2019.

2. Heitor – 3,60 milhões de euros

Internacional v Gremio – Brasileirao Series A 2019

O jovem lateral-direito de apenas 19 anos tem uma avaliação atual no mercado de 3,60 M €. Sua maior avaliação foi em novembro do ano passado, quando chegou a 4,00 M €.

1. Rodrigo Dourado – 4 milhões de euros

Internacional v Palestino – Copa CONMEBOL Libertadores 2019

O meia do Internacional é o mais bem avaliado do clube. O jogador de apenas 25 anos tem uma valoração estimada em 4,00 M €. Não por acaso, Dourado tem protagonizado especulações ano após ano sobre uma possível ida para o exterior.