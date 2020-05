Os 5 jogadores mais caros do Real Madrid na atualidade

O Real Madrid é mais um gigante europeu que conta com um elenco de peso. Apesar de alguns membros estarem de saída, como Gareth Bale e Jamez Rodríguez, o clube merengue possui peças importantes e que pesam. Confira os cinco atletas mais caros do Real Madrid na atualidade, segundo o site Transfermarkt:

5. Thibaut Courtois – 48 milhões de euros

Real Madrid v Ajax – UEFA Champions League

O goleiro belga foi contratado pelo Real Madrid em agosto de 2018 por seis temporadas. Em 1º de setembro do mesmo ano, Courtois fez sua estreia no clube merengue na vitória por 4 a 1 sobre o Leganés.

4. Federico Valverde – 54 milhões de euros

Real Madrid v Manchester City – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Depois de uma grande atuação no Peñarol, o uruguaio foi anunciado pelo Real Madrid em setembro de 2015. Antes de defender a equipe principal do Real Madrid, jogou pelo Real Madrid Castilla, o time B, e mais tarde fora emprestado ao La Coruña.

Ganhou titularidade absoluta em setembro do ano passado e teve seu contrato renovado com os merengues em novembro do mesmo ano. Federico Valverde disputou seu primeiro ‘El Clássico’ em 18 de dezembro, duelo em que foi eleito o melhor em campo na partida, mesmo após o empate de 0 a 0.

3. Casemiro – 64 milhões de euros

Real Betis Balompie v Real Madrid CF – La Liga

No Real Madrid desde 2013, o brasileiro realizou 228 duelos com a camisa merengue e marcou 22 gols. Segundo especutações, o técnico da equipe espanhola, Zidane, considera Casemiro como um jogador insubstituível. Conquistou grandes títulos com os Los Blancos como Liga dos Campeões, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, entre outros.

2. Raphaël Varane – 64 milhões de euros

Real Betis Sevilla v Real Madrid – La Liga Santander

Em junho de 2011, Varane foi anunciado como novo reforço merengue por seis temporadas. Fez sua faz primeira apresentação em setembro, substituindo Pepe. Marcou seu primeiro gol, na goleada do Real Madrid por 6 a 2 contra o Rayo Vallecano. Até o momento, o zagueiro francês fez 308 partidas com a camisa espanhola e marcou 37 gols.

1. Eden Hazard – 80 milhões de euros

Levante UD v Real Madrid CF – La Liga

O Real Madrid anunciou um acordo com o Chelsea para a transferência do belga Hazard, com contrato até 30 de junho de 2024. O clube merengue desembolsou apenas 100 milhões de euros pelo jogador. Seu primeiro feito com a equipe espanhola foi de cobertura, além de uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Granada por 4 a 2.