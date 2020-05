Os 5 maiores técnicos da história do Palmeiras

O Palmeiras, ao longo de sua gloriosa história, contou com trabalhadores espetaculares de treinadores. Estes, por sua competência, colocaram seus nomes no rol dos grandes vencedores do clube. Pois a hora. então, é de apontar os cinco maiores técnicos de todos os tempos do Verdão.

5. Humberto Cabelli O uruguaio foi o responsável pelo primeiro e único tricampeonato paulista da história do Palmeiras. Isso aconteceu nos anos de 1932 (campeão invicto), 1933 e 1934 (foto).

4. Mário Travaglini Estreou como treinador interino em 1963, mas três anos depois assumiu em definitivo para entrar para a história. Ganhou o Paulistão de 1966 e a Taça Brasil de 1967, que anos depois viria a ser oficializada como uma conquista de Campeonato Brasileiro.

3. Vanderlei Luxemburgo Esteve à frente da equipe bicampeã paulista e bicampeã brasileira em 1993 e 1994. Depois, voltaria para, em 1996, conquistar mais um Estadual com o chamado “ataque dos 100 gols”. A cena, aliás, se repetiria em 2008. Ele, agora, está novamente no comando do Verdão.

2. Luiz Felipe Scolari É o técnico que conduziu o Palmeiras na conquista da única Libertadores de sua história. Isso foi em 1999. Pelo clube paulista, somando todas as suas passagens, também ganhou um Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Mercosul e um Torneio Rio-São Paulo.