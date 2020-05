Os 5 melhores argentinos da história do futebol brasileiro

O jogador argentino, mundialmente, é conhecido pela qualidade técnica e, também, pelo entendimento de jogo. E muitos deles desembarcaram no futebol brasileiro para marcar época. É hora de apresentarmos os cinco maiores gringos que atuaram no Brasil, sem deixar de destacar nomes como Narciso Doval, de sucesso por Fluminense e Flamengo na década de 1970, Roberto Pergumo, que virou ídolo no Cruzeiro também nos anos 70, e Pablo Guiñazu, multicampeão pelo Inter no século XXI.

1. Carlos Tevez Vestiu a camisa do Corinthians entre 2005 e 2006 e fez história ao garantir a conquista do Campeonato Brasileiro logo em sua primeira temporada no clube. Foi o grande jogador daquela competição.

2. Walter Kannemann O zagueiro chegou de mansinho ao Grêmio. Mas, de 2016 para cá, formou uma histórica dupla com Pedro Geromel (para muitos, a maior de todos os tempos do clube) e ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana…

3. Juan Pablo Sorín O lateral-esquerdo tem lugar no coração de todo torcedor do Cruzeiro. Marcou seu nome na história do clube em três passagens, tendo sido campeão da Copa do Brasil (2000), Copa Sul-Minas (2001/2002), Supercampeonato Mineiro (2002) e Campeonato Mineiro (2009).

4. Dario Conca Vestiu a camisa de Vasco da Gama, Fluminense e Flamengo. Mas foi no Tricolor que ele realmente fez história, ao ser protagonista na conquista do Brasileirão de 2010.