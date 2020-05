Os 5 melhores momentos da carreira de Raí

Na última sexta-feira (15), o ex-meio-campista Raí completou 55 anos de muitos momentos marcantes na carreira, muitas conquistas e principalmente de muita idolatria por onde passou. Craque, o camisa 10 marcou época no São Paulo, no Paris Saint-Germain e na Seleção Brasileira. Confira!

Raí e base do grupo que seria tetra com o Brasil em 1994.

O camisa 10 chegou ao São Paulo em 1987, mas demorou para engrenar e só foi demonstrar o seu real potencial após a chegada do lendário Telê Santana no começo dos anos de 1990. Sob novo comando, Raí decolou, conquistou o Campeonato Brasileiro (1991), duas Copa Libertadores (1992 e 1993), o Mundial de Clubes (1992) e ainda colocou mais alguns estaduais na conta (1989, 1991, 1992).

Com o sucesso na América do Sul, Raí decidiu ir conquistar a Europa. Em solo francês, o meia se tornou ídolo, com 215 partidas disputadas, 72 gols marcados e seis títulos conquistados – Campeonato da França (1994), Copa da França (1995 e 1998), Copa da Liga (1995 e 1998) e Vainquer da la Coupe d’Europe (1996).

4. Copa do Mundo (1994)

O ápice de Raí, bem como de outros atletas da época, foi na Copa do Mundo de 1994. Naquela edição, o Brasil chegava aos 24 anos sem ‘dominar’ o planeta bola e via os adversários “chegando”, no entanto, os comandados pelo camisa 10 fizeram bonito e trouxeram o tetracampeonato para o país do futebol.