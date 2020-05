Os 5 melhores técnicos da história do Botafogo

O Botafogo não deu sorte com seus últimos treinadores, com algumas exceções, como Jair Ventura e Eduardo Barroca, por exemplo. Contudo, o Alvinegro Carioca tem uma história centenária repleta de grandes comandantes, que dentro e fora de campo, fizeram do clube Glorioso. Confira abaixo 5 técnicos que ficaram marcados em General Severiano!

Carlito Rocha



Foto: Reprodução / O Globo

Carlos Martins da Rocha, popular Carlito Rocha, foi um dos gigantes da história do Botafogo, sendo “de tudo” no clube: jogador, treinador e presidente, e um dos nomes mais queridos entre os botafoguenses. À beira do campo, o comandante marcou época pelo título do Campeonato Carioca de 1935 e pelas suas crenças religiosas.

Zagallo, o Velho Lobo



Botafogo v Vasco – Serie A 2011

Para além de ser um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo também marcou época no Botafogo, sendo duas vezes campeão estadual (1967 e 1968) e dando o primeiro e tão sonhado título de Campeonato Brasileiro (1968) para o Glorioso, além de dois Troféus do Triangular das Caracas (1968 e 1970), que recentemente foi reivindicado como Mundial de Clubes.

Valdir Espinosa



Foto: Vitor Silva / Botafogo

Gigante, o saudoso Valdir Espinosa é um dos nomes mais amados e ‘pesados’ do Botafogo, tendo acabado com mais de 20 anos de jejum do clube no Campeonato Carioca ao conquistar o estadual em 1989. Além do título, o treinador ficou marcado pela sua personalidade forte e convicções sólidas.

Paulo Autuori



FBL-GERMANY-AC MILAN-AUDI CUP

Atual treinador do Botafogo, Paulo Autuori tem a oportunidade de aumentar a sua lista de feitos à frente do Alvinegro Carioca, que já inclui o Campeonato Brasileiro de 1995. O marco por si só já o coloca como um dos grandes ícones da história do clube.

Cuca



Corinthians v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2019

Cuca poderia ter sido ainda maior no Botafogo, mas ‘a bola’ não quis. Em alta, o comandante era o líder do “Carrossel Alvinegro”, que encantou o Brasil em 2007, mas que acabou sem nenhuma grande conquista. Ainda assim, o técnico é bem visto pelos botafoguenses que viram aquele time jogar.