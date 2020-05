Os 5 melhores técnicos da história do Corinthians

O Corinthians é um dos gigantes do futebol brasileiro e muito se deve ao trabalho de seus treinadores, principalmente daqueles que vieram a partir da década de 1990 e moldaram muito do Alvinegro Paulista que se conhece hoje. Confira abaixo 5 dos comandantes mais importantes da história do Timão!



Oswaldo Brandão



Ídolo, Oswaldo Brandão é, provavelmente, o segundo maior treinador da história do Corinthians, sendo o comandante que mais esteve à frente do time, com 435 partidas acumuladas, e ainda detentor de quatro títulos: dois Campeonatos Paulista (1954 e 1977) e dois Rio-São Paulo (1954 e 1966). Para além das taças, vale destacar a importância do técnico para a autoestima dos corintianos, que voltaram a festejar um Paulistão após 23 anos de jejum, em 1977, e também para remodelagem do clube para moldes vencedores.

Nelsinho Baptista



Nelsinho Batista viveu alguns momentos ‘conturbados’ no Corinthians, no entanto, nada pode apagar os feitos dele pelo Timão, especialmente na década de 1990, quando ele deu o primeiro título brasileiro para o clube, em 1990, e ainda uma Supercopa do Brasil (1991) e Paulistão (1997). O experiente comandante ainda é o 6º que mais esteve ao lado do gramado corintiano, com 192 partidas.

Carlos Alberto Parreira



Carlos Alberto Parreira é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, e nome pesado no Corinthians, tendo ficado pouco tempo (uma temporada) no Parque São Jorge, mas trazendo títulos importantes: Rio-São Paulo e Copa do Brasil (2002). O técnico ainda ficou na 2ª posição do

Campeonato Brasileiro daquele ano.

Mano Menezes



Histórico, Mano fez parte de uma das maiores reconstruções da história do Corinthians, tendo sido peça-chave para a retomada do clube para a elite do futebol brasileiro, com o título da Série B de 2008, e ainda encaminhado a equipe para o caminho de taças mais pesados. O comandante, que é o 3º que mais guiou o time, com 248 partidas, soma ainda mais dois troféus: Paulistão e Copa do Brasil de 2009.

Tite



Inquestionável, Tite é o maior treinador da história do Corinthians, sendo o mais vitorioso e o 2º com mais jogos à frente do time, com 378 confrontos somados. No todo, ao longo de suas três passagens (2004/2005, 2010/2013 e 2015-2016), o atual técnico da Seleção Brasileira conquistou dois Brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).