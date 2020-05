Engana-se quem pensa que vida de técnico é fácil. Além de ser responsável por ter grandes resultados e manter organização da equipe, um treinador tem outra missão ainda mais importante: a conquista de títulos. E se o trabalho não caminha bem, ele pode dar adeus ao clube que comanda. Listamos os 5 melhores técnicos da história do São Paulo, aqueles que fizeram a diferença. Confira!

1. Telê Santana

Telê Santana da Silva foi um técnico excepcional na história do Tricolor Paulista. Além de ser eleito pela CONMEBOL como o Melhor Treinador da América do Sul de 1992 e estar na lista dos 50 maiores treinadores de futebol de todos os tempos pela revista francesa France Football, sendo o único brasileiro, ele conquistou inúmeros títulos com o clube paulista.

Dentro da bagagem tricolor, ele carrega: 2 Mundiais Interclubes (1992 e 1993), 2 Libertadores (1992 e 1993), 2 Recopas Sul-Americanas (1993 e 1994), Supercopa da Libertadores (1993), Campeonato Brasileiro (1991), Copa Conmebol (1994), Troféu Ramon de Carranza (1994), Troféu Tereza Herrera (1992) e 2 Campeonatos Paulistas (1991 e 1992).

2. Muricy Ramalho

Atual comentarista da Rede Globo, Muricy Ramalho é outro treinador que acumula uma bagagem enriquecedora com o Tricolor Paulista. Com atuação entre 2006 e 2009, ele conquistou o Tricampeonato Brasileiro com a equipe paulista, nos anos de 2006, 2007 e 2008. Logo no início de 2008, Muricy foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), com onze pontos, o décimo quarto melhor treinador do mundo e o primeiro brasileiro da lista.

3. Paulo Autuori

Paulo Autuori foi chamado para substituir Émerson Leão no São Paulo no final de abril de 2005. Durante esse mesmo período, ele conquistou uma Libertadores da América e um Mundial de Clubes da FIFA, ambos em 2005. Retornou ao Dragão no ano de 2013 e enalteceu seu trabalho conquistando o título da Eusébio Cup do mesmo ano. Foi demitido em setembro de 2005 e Muricy Ramalho passara a ocupar seu antigo cargo.

4. Rubens Minelli

Foi tricampeão brasileiro consecutivo como treinador de futebol. Rubens Minelli conquistou os títulos de Campeonato Brasileiro em 1975 e 1976 com o Internacional, e 1977 com o São Paulo. Rubens foi responsável pelo primeiro título do Tricolor.

5. Cilinho

Otacíli Pires de Camargo, o Cilinho, teve o trabalho de ‘maior projeção’ dentro do São Paulo. Foi contratado pelo clube paulista em 1984 e comandou o time campeão paulista do ano seguinte com os chamados “Menudos do Morumbi”, com participação de Silas, Muller, Pita, Careca e Sidney. Com o Tricolor Paulista, conquistou dois títulos do Campeonato Paulista de 1985 e 1987. Em 2003, retornou ao clube para trabalhar na base. Em novembro de 2019, o ex-técnico faleceu, vítima de AVC.