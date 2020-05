Os 5 melhores técnicos da história do Vasco

Os últimos treinadores do Vasco, fora algumas exceções, não deram muito certo. Porém, o Gigante da Colina já contou com grandes comandantes da história do futebol brasileiro, especialmente entre o final da década de 1970 e boa parte dos anos de 1990. Confira 5 comandantes que marcaram época em São Januário!



Elba de Pádua Lima, o ‘Tim’



Foto: Reprodução / Agência O Globo

Histórico, Tim foi um dos maiores treinadores que já comandaram o Vasco, sendo reconhecido por ser um dos grandes estrategistas da época e ter uma personalidade forte. Em sua passagem no Cruzmaltino, o técnico conquistou o Campeonato Carioca (1970) e acabou com jejum ‘interminável’ de 12 anos.

Mário Travaglini



Foto: Scalco/Placar/VEJA

Travaglini é considerado um dos grandes pensadores da ‘era moderna’ do futebol, tendo muito sucesso durante sua carreira e se tornando uma referência para os demais profissionais da área. Em São Januário, o brilhante treinador conquistou o Campeonato Brasileiro de 1974, sendo o primeiro dos quatro da equipe.

Joel Santana



Botafogo v Vasco da Gama – 2010 Brazilian Championship

Gigante! O famoso ‘Papai Joel’ já viveu melhores momentos em sua carreira, inclusive no comando do Vasco, onde conquistou dois Campeonato Cariocas (1992 e 1993), um Campeonato Brasileiro e uma Mercosul, em 2000. O treinador é um dos grandes vencedores da história do Alvinegro Carioca.

Ricardo Gomes



Vasco v Fluminense – Brazilian Serie A

Ricardo Gomes poderia ter sido ainda maior na história do Vasco, no entanto, um AVC o impediu de seguir à frente do comando da equipe em 2011 e o afastou durante um longo tempo do esporte. De todo modo, o treinador ainda conseguiu dar o último título de expressão do clube, que foi a Copa do Brasil de 2011, e ser um dos nomes mais prestigiados do século no Gigante da Colina.

Antônio Lopes



Vasco v Avai – Serie A

Antônio Lopes é, de longe, o maior treinador da gloriosa história do Vasco, sendo o líder da ‘Era de Ouro’ do clube na década de 1990 e começo dos anos 2000. Sob o comando do comandante, em todas as suas passagens, o Cruzmaltino conquistou três Cariocas (1982, 1998 e 2003), um Campeonato Brasileiro (1997), um Rio-São Paulo (1999) e uma Copa Libertadores (1998).