Os 5 recordes de Lionel Messi na Champions League

Gênio do Barcelona e da Argentina, Lionel Messi é um dos maiores personagens da história da Champions League, tendo levantado a ‘Orelhuda’ em quatro oportunidades e ainda sendo dono de algumas marcas significantes do maior torneio de clubes do planeta. Confira na lista abaixo!

1. Maior marcador por um único clube (114 gols) FC Barcelona v Manchester United – UEFA Champions League Quarter Final: Second Leg Cria do Barcelona, Lionel Messi nunca defendeu outro clube em sua brilhante carreira. Por consequência, todos os gols que marcou na Champions League foram com o manto culé, sendo um total de 114. O segundo maior artilheiro por um clube é o craque Cristiano Ronaldo, com 105 tentos marcados pelo Real Madrid.

2. Recorde de hat-tricks La Liga 2017-18 – Real Madrid vs FC Barcelona Ao lado de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi é o jogador que mais vezes fez um ‘hat-trick’ (marcou três gols em uma mesma partida) na Champions, sendo oito vezes até o momento.

3. Maior goleador da fase de grupos FC Barcelona v PSV – UEFA Champions League Group B Messi é fundamental para o Barça avançar aos estágios mais decisivos da Champions, tendo marcado 68 vezes em fases de grupo do maior torneio de clubes do mundo.

4. Maior goleador das oitavas de final FBL-EUR-C1-BARCELONA-MAN UTD Além de ‘carregar’ os catalães na fase de grupo, o camisa 10 também tem sido crucial nas oitavas de final, sendo o recordista de gols nessa etapa, com 26 bolas na rede.