Os 6 melhores jogadores que vieram da base do Barcelona

Além de revolucionar a filosofia de jogo performado pelo Barcelona, Johann Cruyff, um dos maiores que esse esporte já viu, deixou outra herança de valor imensurável ao gigante catalão: La Masia. O holandês foi o grande entusiasta e principal idealizador do trabalho de base do Barça, as ‘canteras’, de onde têm saído grandes craques ao longo das últimas décadas. A seguir, listamos os 6 melhores jogadores que foram formados no clube blaugrana:

Carles Puyol

FC Barcelona v RCD Espanyol – Liga BBVA

Intenso, firme, físico… E técnico ao mesmo tempo. Brilhante por sempre fazer o simples e jogar com seriedade, o zagueiro é um dos jogadores mais amados de todos os tempos pela torcida do Barcelona, por sua história no clube e identificação com as raízes sociais/políticas da região. Era uma liderança dentro e fora das quatro linhas, e se aposentou tendo vestido apenas a camisa blaugrana ao longo de toda a sua carreira. Nem preciso reforçar que conquistou tudo como jogador.

Pep Guardiola

Josep Guardiola of Barcelona

Vale década de 90 também, e muito! Tratado como o melhor meio-campista de sua geração aos olhos de Cruyff – seu ‘mestre’ e grande inspiração em sua atual carreira de treinador -, Guardiola se aproximou da marca de 400 partidas como jogador do Barcelona, ao longo de onze anos (1990-2001). Cerebral, técnico e ótimo passador, conquistou seis edições de LaLiga e uma Champions.

Cesc Fàbregas

FC Barcelona v Athletic Club – La Liga

O meia assinou com o Arsenal ainda muito jovem, portanto, teve no clube inglês a sua primeira experiência profissional. Contudo, sua formação foi realizada em La Masia, o que permite sua presença nesta lista. Extremamente habilidoso, marcou época pelos Gunners, sendo o sucessor do craque Patrick Vieira no ‘coração’ do meio-campo. Conquistou títulos por quase todos os clubes pelos quais atuou (exceto Monaco) e tem duas Eurocopas e uma Copa do Mundo no currículo.

Andrés Iniesta

FC Barcelona v AS Roma – UEFA Champions League Quarter Final Leg One

Classe, refinamento, passes cirúrgicos e finalizações precisas. Maestro da mais recente ‘era de ouro’ do Barcelona, o armador espanhol é produto, também, das canteras do clube. Estreou profissionalmente pelo Barça aos 18 anos, em 2002, e se despediu da Catalunha com status de lenda e ídolo atemporal com 35 taças conquistadas. Mais que um craque, um símbolo do futebol propositivo, corajoso e bem jogado que está no DNA do Barça.

Xavi Hernández

FC Barcelona v Club Leon – Joan Gamper Trophy

Parece surreal, mas tudo que falamos de Iniesta, podemos aplicar também à Xavi, seu ‘fiel escudeiro’ ao longo de muitas e muitas temporadas. Xavi chegou à La Masia com 10 anos de idade e se tornou o grande expoente do tiki-taka barcelonista dos anos 2000, Todo o jogo da equipe passava pelos seus pés, constantemente, e vê-lo errar um passe era algo de outro mundo. O volante mais técnico do futebol contemporâneo, sem sombra de dúvidas.

Lionel Messi

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Não poderíamos encerrar essa lista com outro nome se não Lionel Messi, seis vezes eleito melhor do mundo. O gênio argentino não só é o melhor produto de La Masia de todos os tempos, como também o melhor jogador que já vestiu a camisa blaugrana, somando toda e qualquer geração. Pulverizando recordes desde 2004 – ano em que foi promovido ao time principal do Barça -, o camisa 10 é o maior artilheiro do clube com quase 400 gols de vantagem em relação ao segundo. Só essa estatística já dá uma dimensão de seu tamanho na Catalunha.