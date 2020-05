Os 6 melhores jogadores que vieram da base do Bayern de Munique

Cinco vezes campeão europeu e maior vencedor em seu país, o Bayern de Munique é um dos gigantes do Velho Continente e tem sua história alicerçada em revelações de suas categorias de base. Apesar de ser um grande comprador, o gigante da Baviera também tem enorme tradição em formar/produzir talentos, algo que carrega consigo desde muito tempo. Tentando mesclar gênios do passado com craques do presente, chegamos a esta lista dos seis melhores jogadores revelados no clube alemão. Relação pra lá de difícil, com alguns nomes de peso ficando de fora:

Sepp Maier

WORLD CUP-1974-GER-NED

O Bayern pode se orgulhar de, desde sempre, ter um craque vestindo sua camisa 1. Neuer nos dias de hoje e Oliver Kahn nos anos 90/00 provam isso, mas nenhum dos dois foi formado na base bávara. Por isso, voltamos ao passado e chegamos a Sepp Maier, uma lenda da posição. Campeão do mundo pela Alemanha em 1974, integrou o elenco da primeira ‘era de ouro’ do clube, que dominou o futebol europeu por anos a fio. Só vestiu a camisa do Bayern ao longo da carreira, com 650 jogos totais.

Bastian Schweinsteiger

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-MOSCOW

Volante de força e também habilidade, Schweini foi o ‘coração’ do Bayern de Munique ao longo de treze anos, estreando profissionalmente em 2002 e despedindo-se do clube em 2015. Conquistou tudo neste meio-tempo, sempre com enorme dedicação e regularidade, jogando demais na temporada da Tríplice Coroa (2012/13). Em 2014, foi o pilar da seleção alemã campeã do mundo no Brasil. Disputou exatas 500 partidas com a camisa do clube que o revelou.

Toni Kroos

Bayern Muenchen v Raja Casablanca – FIFA Club World Cup Final

Como deixar de fora um jogador que tem quatro títulos de Champions em seu currículo? Formado na base bávara, o volante de passe refinado e excelente finalização já beira os 600 jogos oficiais como atleta profissional e as 200 participações diretas para gols, isso aos 30 anos de idade. Jogou muito em seu período no Bayern e ainda mais no Real, clube que defende desde meados de 2014. Ao lado de Schweini, foi fundamental para a conquista do tetracampeonato mundial da Alemanha.

Hans-Georg Schwarzenbeck

Voltamos a mais uma lenda do passado, que marcou seu nome na história do clube durante a dourada década de 1970. Seu companheiro de zaga, sobre o qual falaremos a seguir, era o nome mais ‘badalado’ do setor, mas Schwarzenbeck tem um lugar especial no coração de todo torcedor bávaro por sua regularidade, eficiência e trabalho duro. Conquistou seis títulos de Bundesliga, três Champions e uma Copa do Mundo, sendo o quinto jogador com mais partidas jogadas pelo Bayern.

Philipp Lahm

FC Bayern Muenchen v AC Milan – Audi Cup 2015

Melhor lateral-direito deste milênio, Lahm é um dos ídolos atemporais do torcedor do Bayern e do fã de futebol bem jogado, no geral. Extremamente consciente e inteligente, é um dos jogadores favoritos que Pep Guardiola já treinou, algo que o catalão nunca escondeu em suas entrevistas. Foi capaz de se readaptar e atuar como meio-campista já ‘veterano’, brilhando também neste setor. Um jogador completo que dedicou 14 anos de carreira ao Bayern, em mais de 500 partidas.

Franz Beckenbauer

WORLD CUP-1974-BECKENBAUER

Fechamos essa lista com ‘Der Kaiser’, um dos melhores e maiores zagueiros que esse esporte já viu. Campeão da Eurocopa de 1972 e da Copa do Mundo em 1974, o defensor alemão foi um dos jogadores mais dominantes da década de 1970, conquistando também três títulos consecutivos de Champions pelo Bayern de Munique. Está imortalizado por seu currículo vitorioso e pelas honrarias individuais, tendo emplacado um feito raro: duas vezes vencedor do prêmio Bola de Ouro.