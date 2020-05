Os 6 melhores jogadores que vieram da base do Boca Juniors

Seis vezes campeão da Libertadores e tricampeão do Mundial de Clubes, o Boca Juniors, que completou 115 anos de existência no último mês de abril, é a equipe mais vitoriosa e temida do futebol sul-americano. Além de sua vasta sala de troféus e de sua apaixonada torcida, o clube da capital argentina também pode se orgulhar de seu trabalho de base, responsável por lançar alguns grandes jogadores da história do futebol, local e mundial. A seguir, listamos seis deles:

Oscar Ruggeri

Revelado na base xeneize, é um dos zagueiros mais importantes da história do futebol argentino. Passou cinco anos no clube da capital, disputando 147 partidas totais e conquistando o Metropolitano de 1981. Foi campeão do mundo pela Albiceleste em 1986 sendo titular e peça-importante durante toda campanha. Também jogou muito no vice-mundial de 1990.

Carlos Tévez

É um dos grandes ídolos contemporâneos da torcida do Boca, por sua identificação com as raízes do clube. Raçudo, mas também habilidoso, estreou profissionalmente pelo time de Buenos Aires em 2001 e conquistou sua primeira Libertadores dois anos depois, em 2003. Empilhou taças durante sua prolífica jornada no Velho Continente e retornou ao seu clube formador em 2018, sagrando-se novamente campeão argentino como jogador do Boca nesta temporada 2019/20.

Nicolás Burdisso

Zagueiro de origem, transformou-se em um grande lateral-direito com a camisa da Inter de Milão. Apesar de poucos holofotes, construiu uma carreira extremamente sólida na Itália, sagrando-se tetracampeão italiano pelo clube nerazzurri. Antes da experiência europeia, também deixou sua marca como jogador do Boca Juniors: tornou-se profissional em 1999, fazendo parte de uma das ‘eras de ouro’ do clube, com três conquistas de Libertadores e dois Mundiais.

Antonio Rattín

É um dos grandes volantes da história do Boca Juniors, injustamente reduzido ao incidente da Copa do Mundo de 1966, quando foi expulso injustamente (e sem maiores explicações) pelo árbitro da partida entre Argentina e Inglaterra. Torcedor do clube da capital desde criança, iniciou e terminou sua carreira vestindo a camisa xeneize: 352 jogos ao longo de 14 anos de carreira profissional. Conquistou cinco títulos no clube.

Éver Banega

Entre Valencia e Sevilla, Banega tem sido um dos jogadores mais regulares do futebol europeu na última década. Pouco badalado, mas extremamente dedicado e eficiente, porta com méritos a braçadeira de capitão do clube andaluz. O começo de sua trajetória como jogador foi no clube do bairro de La Boca, estreando profissionalmente em 2007 e erguendo, logo em sua primeira temporada, uma taça de Libertadores.

Juan Román Riquelme

É o maior ídolo da história do Boca Juniors, ao lado de Diego Maradona. Armador clássico e muito craque de bola, ergueu 15 troféus ao longo de sua carreira no clube da capital argentina, incluindo três edições de Copa Libertadores: 2000, 2001 e 2007. Disputou quase 300 partidas oficiais com a camisa azul e amarela, ao longo de duas passagens.