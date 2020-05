Os 6 melhores jogadores que vieram da base do Manchester United

O Manchester United se apagou nas últimas temporadas, tendo entrado em um longe jejum de títulos e em uma eterna sequência de campanhas ruins. Porém, o que parece entrar em má fase no Red Devils é a sua extrema capacidade de revelar grandes jogadores para o futebol mundial. Confira abaixo 6 exemplos que mostram a eficiência em encontrar talentos do clube inglês!

1. Bobby Charlton Bremner And Charlton Gênio, Sir Robert “Bobby” Charlton marcou época no futebol inglês e mundial entre os anos de 1950 e 1970, sendo um meia-atacante extremamente habilidoso, com bom chute de média e longa distância e fantástica visão de jogo. O craque era um dos destaques da ‘Era Busby Babes’, na qual o Manchester United foi comandado pelo escocês Matt Busby e tinha 22 anos de média de idade.

2. George Best George Best O craque norte-irlandês George Best também foi um dos grandes nomes do ‘Busby Babes’ entre as décadas de 1960 e 1970. À época, o atacante se destacava por sua habilidade descomunal, visão de jogo e velocidade, além finalização letal. A lenda chegou a ser comparada com Pelé, Maradona e Cruyff.

3. Ryan Giggs Ryan Giggs, Laszlo Bodnar Giggs é, provavelmente, o maior ídolo do Manchester United. Revelado pelo clube no começo da década de 1990, o meia-atacante atuou no clube até 2014. O monstro participou e comandou os Red Devils durante a ‘Era de Ouro’ do time, com 1.027 partidas com o manto do clube, 181 gols marcados e 37 títulos conquistados.

4. David Beckham David Beckham, Roy Keane Em sua melhor forma, Beckham brigou com os melhores do mundo, no entanto, bateu de frente com uma geração de lendas, com Zidane, Ronaldo Fenômeno e tantos outros, e assim acabou se aposentando sem conquistar o prêmio de melhor jogador do planeta. A “ausência”, no entanto, significa pouca para um monstro de sua época.

5. Paul Scholes Paul Scholes, Dietmar Hamann, Carsten Ramelow Parceiro de Giggs, Scholes também participou da ‘Era de Ouro’ do Manchester United e também se destacava como um dos melhores meio-campistas da Inglaterra e do mundo. O meia ficou bastante conhecido pela sua elegância em campo e pela absurda precisão nos passes.