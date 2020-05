Os 6 melhores jogadores que vieram da base do Real Madrid

Rei da Espanha e maior campeão europeu, o Real Madrid tem um trabalho de base sólido, mas não costuma aproveitar tão bem as revelações oriundas de suas categorias inferiores. Diversos bons jogadores formados no clube merengue acabaram construindo suas trajetórias com outras camisas, principalmente pelo fato do gigante da capital ser, há longa data, um comprador nato no mercado de transferências. A seguir, listaremos seis dos melhores atletas que saíram da base do Real:

Juanfran

Internacional v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2019

Atualmente no São Paulo, o excelente lateral-direito é um desses casos de jogador mal aproveitado pelo Real Madrid. Profissional desde 2003, Juanfran disputou apenas seis partidas pela equipe principal do clube merengue, sendo emprestado ao Espanyol e posteriormente se transferindo ao Osasuña em definitivo. Fez história no arquirrival merengue, o Atlético de Madrid, onde conquistou sete títulos e tem status de ídolo. Jogador de enorme consciência tática e disciplina.

Guti

Getafe v Real Madrid – La Liga

José María Gutiérrez Hernández, mais conhecido como Guti, chegou ao Real Madrid em 1986 com apenas dez anos de idade, e só saiu de lá em 2010, aos 34 anos. Foram 16 anos de carreira profissional dedicados ao clube da capital, disputando um total de 540 partidas e empilhando taças neste meio-tempo. É ídolo da torcida, apesar de não contar com a mesma badalação de alguns de seus companheiros da ‘era galáctica’ do clube.

Juan Mata

Spain v Honduras: Group H – 2010 FIFA World Cup

O talentoso meia canhoto jamais vestiu a camisa do Real Madrid profissionalmente, tendo disputado partidas somente pela equipe B do clube, o Real Castilla. Em 2007, com 19 anos, transferiu-se ao Valencia e despontou aos olhos do futebol mundial, conquistando a Copa do Rei logo em sua primeira temporada no novo clube. Campeão do mundo pela Espanha em 2010, construiu uma carreira sólida na Inglaterra, com boas passagens por Chelsea e United, sua equipe atualmente.

Raúl González

Real Madrid’s Raul Gonzalez jubilates after scorin

O centroavante espanhol é, sem dúvida, um dos maiores ‘cases’ de sucesso oriundos da base do Real. É uma verdadeira lenda do futebol mundial, com mais de 740 partidas pelo clube merengue e inúmeros títulos coletivos e honrarias individuais. É, até os dias de hoje, o segundo maior artilheiro do Real – superado apenas por Cristiano Ronaldo -, além de terceiro principal goleador da história da Champions League. Posicionamento, finalização, frieza… Unia tudo que um grande camisa 9 precisa.

Míchel

Olympique de Marseille Training Session

Meio-campista altamente habilidoso e técnico, José Miguel González Martín del Campo, popularmente conhecido como Míchel, é um dos ‘símbolos históricos’ do madridismo. Entre base e carreira profissional, dedicou 20 anos de sua carreira ao clube, disputando 559 partidas oficias e anotando 178 gols, marca expressiva para um armador. Foi, também, um excelente passador. Conquistou seis edições de LaLiga e duas taças da UEFA pelo gigante da capital.

Iker Casillas

Real Madrid CF v Juventus – UEFA Champions League Semi Final

Encerramos essa lista com um dos maiores goleiros deste milênio, Iker Casillas. Chegou ao clube com nove anos e passou outros oito nas categorias de base, recebendo sua primeira oportunidade no elenco principal em 1998, aos 17 anos. Disputou 725 partidas como arqueiro madridista, erguendo 18 taças, entre elas três edições de Champions League. Foi um dos destaques individuais da campanha do primeiro e até hoje único título mundial da Fúria, em 2010, fazendo uma defesa espetacular na grande decisão contra a Holanda.