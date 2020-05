Os 6 melhores jogadores que vieram da base do Sporting

Enquanto Benfica e Porto podem ser considerados os dois clubes que melhor captam talentos no futebol sul-americano, o Sporting Clube de Lisboa se destaca por seu trabalho em categorias de base e formação de talentos em sua Academia. Ao longo das últimas décadas, o clube leonino foi responsável por lançar ao mundo do futebol alguns grandes nomes, com direito a duas lendas que posteriormente venceriam o prêmio Bola de Ouro. A seguir, listamos 6 excelentes jogadores que foram formados na base da equipe lisboeta:

Ricardo Quaresma

Genk v Besiktas – UEFA Europa League

Aos 36 anos de idade, o ponta se aproxima dos 600 jogos disputados em sua carreira, tendo ultrapassado a marca dos 100 gols e das 140 assistências distribuídas. Apesar de revelado no Sporting, viveu seu auge na reta final dos anos 2000 vestindo a camisa do Porto, sendo peça importante para a conquista dos títulos nacionais em sequência pelo clube azul e branco.

Luis Nani

Sporting CP v SL Benfica – Liga NOS

Nascido no Cabo Verde, o veloz e habilidoso ponta fez sua formação no Sporting, mas ganhou projeção a nível continental durante sua ótima passagem pelo Manchester United. Foram 230 partidas ao longo de oito anos no clube inglês, conquistando quatro edições de Premier League e uma Champions. Foi eleito o jogador do ano no United em 2010/11, quando liderou a liga nacional em assistências distribuídas. Também é ídolo em Alvalade, onde ergueu três Taças de Portugal.

Simão Sabrosa

Portugal v North Korea: Group G – 2010 FIFA World Cup

É de uma geração anterior aos dois citados anteriormente, então muitos fãs de futebol mais jovens não se lembrarão dele. Simão foi um meia-atacante habilidoso, veloz e de boa técnica nas finalizações mas, para a infelicidade da torcida sportinguista, viveu os melhores anos de sua carreira justamente no arquirrival Benfica. Em seus seis anos como jogador encarnado, se aproximou da marca centenária de gols. Peça importante na Seleção de Portugal semifinalista da Copa de 2006.

Rui Patrício

Sporting Clube de Portugal v Real Madrid CF – UEFA Champions League

Titular absoluto do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, o ótimo goleiro passou doze anos de sua carreira profissional no Sporting, clube que o formou. Foram 467 partidas disputadas com a camisa alviverde, conquistando uma Taça da Liga e três Taças de Portugal. É, de longa data, o dono da camisa 1 da Seleção Portuguesa, tendo feito uma grande Eurocopa em 2016. Jogador importante para esta nova ‘era de ouro’ do esquadrão lusitano.

Luís Figo

Luis Figo

Quando pensamos nos maiores craques da história de Portugal, Luís Figo certamente aparece entre os três primeiros. Meia clássico e altamente cerebral, foi revelado na prolífica base sportinguista e dedicou seis anos de sua carreira profissional ao clube lisboeta (1989-1995), até se transferir à Espanha. Seu auge técnico aconteceu em suas passagens por Barcelona e posteriormente Real Madrid, conquistando o prêmio Bola de Ouro em 2001. Era a grande referência da seleção lusa dos anos de 2004 e 2006, marcados pelo vice da Euro e da semifinal de Mundial.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Archive

Não poderíamos finalizar essa lista com outro nome diferente de Cristiano Ronaldo. O craque da camisa 7, maior artilheiro da história da seleção de Portugal com 99 gols, já está no rol dos maiores jogadores que o esporte já viu. Entre incontáveis artilharias, recordes e títulos, Cristiano soma nada menos cinco Bolas de Ouro. É o grande ‘orgulho contemporâneo’ do Sporting e de sua torcida, que sempre recepcionam o atacante com grande carinho quando ele visita o Estádio José Alvalade.