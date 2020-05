Os 6 momentos mais marcantes da carreira de Taffarel

“Sai que é sua, Taffarel!“. Todo brasileiro já ouviu esse bordão criado pelo narrador Galvão Bueno. E a pergunta que deixamos é a seguinte: Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve essa frase? Muitas pessoas acompanharam de perto a trajetória de Cláudio André Mergen Taffarel, ou simplesmente Taffarel. Em comemoração ao aniversário de 54 anos do ex-goleiro, que já foi considerado o melhor do mundo por outros arqueiros como Diego Alves, Rafael Cabral, Neto, entre outros, trouxemos seis momentos mais ilustres da vida de Taffarel!

1. Início promissor no Internacional

Taffarel começou a carreira de atleta profissional no Internacional, em 1985, e rapidamente virou ídolo da torcida, conquistando os vice-campeonatos brasileiros em 1987 e 1988.

O ex-atleta tornou-se uma presença nacional deslumbrante, com sua convocação para seleção sendo ‘cobrada’ por todo o território brasileiro devido a suas grandes atuações no Inter.

Com a camisa colorada, ele participou de 252 jogos. Deixou o clube tendo disputado 24 Grenais e sem conquistar nenhum título.

2. Jogos Olímpicos de Seul em 1988

Taffarel começou a ganhar destaque nas Olimpíadas de Seul em 1988, quando formou um paredão no gol durante a semifinal contra a Alemanha. Naquele duelo, o goleiro defendeu três pênaltis: um na prorrogação e dois na decisão das penalidades. Com sua atuação, levou o Brasil para a final contra a antiga União Soviética, mas na grande decisão, perdeu o ouro e a partida por 2 a 1. A seleção brasileira se tornara vice-campeã olímpica com a medalha de prata.

A partir daquele momento, Taffarel começou a ganhar espaço no cenário do futebol mundial, com grandes atuações no Inter e na seleção. Seus feitos fizeram com que os italianos o levassem ao Parma e ele se tornasse o primeiro goleiro brasileiro a jogar no futebol italiano.

3. Atuação no Parma

Foi considerado o melhor goleiro brasileiro no fim da década de 80 e em toda a década de 90. Ídolo nacional de respeito, Taffarel ampliou seus feitos ao construir carreira no Parma, da Itália, que o contratou após a Copa do Mundo de 1990. Defendeu o clube italiano por cinco temporadas.

A primeira passagem na equipe ocorreu entre 1990 e 1993, período em que conquistou dois títulos: Copa da Itália, em 1992, e Recopa Europeia, em 1993. Vestiu a camisa número #1 durante sua trajetória de 1990 a 1992, disputando 34 jogos no Campeonato Italiano, e repetiu o percurso na temporada 1991-1992.

O retorno ao Parma aconteceu durante a temporada 2001-2002, onde Taffarel conseguiu levar mais um título para a casa: Copa da Itália, de 2002. Em 2003, aos 37 anos, o goleiro brasileiro optou por encerrar sua carreira na terra italiana.

4. Seleção Brasileira

Pela Seleção Brasileira, Taffarel possui o maior número de duelos de um goleiro da história. Foram 123 aparições, com 113 partidas pela seleção principal. Ele soma quatro jogos pela seleção dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianapolis, e seis jogos nas Olimpíadas de Seul 1988.

Também esteve presente nas Copas do Mundo de 1990 na Itália; 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França. Sofreu 15 gols nas 18 partidas em que defendeu o Brasil nos mundiais. Um dos seus maiores momentos foi na Seleção Brasileira que tentava a conquista do título na Copa do Mundo de 1994. Naquele jogo, defendeu a cobrança de Daniele Massaro na disputa por pênaltis contra a Itália.

Disputou a final de 1998, perdida para a França, após pegar dois pênaltis de Phillip Cocu e Ronald de Boer, na disputa por pênaltis na semifinal contra a Holanda. A famosa frase “Sai que é sua, Taffarel!” foi criada devido às defesas do goleiro na Copa do Mundo de 1994.

5. História com o Galatasaray

Taffarel ainda é lembrado por ter parado o atacante francês Thierry Henry na final da Copa da UEFA de 2000. Na época, era goleiro do Galatasaray e esse fora o primeiro título do clube turco. Na final, Galatasaray e Arsenal se enfrentaram em um duelo, que terminou num empate em zero a zero no fim dos 90 minutos. Na decisão por pênaltis, o Galatasaray levou a melhor por 4 a 1.

Com a vitória na Copa da UEFA, o Galatasaray fez história ao conquistar quatro outros troféus, juntando a conquista ao Campeonato Turco, Taça da Turquia e a Supercopa Europeia em 2000. A decisão da Supercopa Europeia teve o Galatasaray e Real Madrid, em que os turcos venceram por 2 a 1, conquistando assim o quarto título da temporada. Sua atuação pelo time de Istambul entre 1998 e 2001 foi fenomenal e Taffarel foi considerado um verdadeiro ídolo entre os turcos. Até hoje, é idolatrado pela torcida do Galatasaray. Em 2011, foi contratado para ser o treinador de goleiros no clube.

6. Preparador de goleiros da Seleção Brasileira

Nada melhor do que um goleiro que entende do assunto para ser treinador de goleiros oficial da Seleção Brasileira. O ex-atleta ocupa o cargo desde 2014 e sempre esteve de olho em grandes nomes que fazem partes de clubes nacionais e internacionas.