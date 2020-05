Os 7 melhores momentos de Neymar no Barcelona

O possível retorno de Neymar ao Barcelona é uma novela que está longe de ter fim. De acordo com especulações, a equipe catalã já estaria preparada para a retomada do brasileiro ao Barça. Enquanto o martelo não bate para finalizar essa incógnita e o mercado de transferência também não ‘colabora’, devido aos impactos causados pela crise de covid-19 no mundo, separamos 7 melhores momentos do Menino Ney no Barcelona!

1. Estreia oficial

Neymar estreou como jogador do Barça no troféu Joan Gamper contra seu ex-clube, o Santos, porém a estreia oficial aconteceu uma semana depois pelo torneio La Liga. O atacante entrou como substituto e fez o espetáculo acontecer: uma vitória diante do duelo contra o Levante.

2. Primeiro título com a equipe catalã

O Barcelona encontrou-se o Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha, esperando levar a melhor na partida. Neymar entrou aos 58 minutos nos gramados e empatou a partida. O adversário não se mexeu dentro do Camp Nou e o gol de Ney, seu primeiro feito, serviu para acabar com o troféu do rival do Barça.

3. Seu primeiro grande jogo

O Valladolid visitou o Camp Nou em outubro de 2013 e naquela época, o técnico optou por poupar Messi e dar a oportunidade a Neymar. Ele ajudou Alexis Sánchez duas vezes, contribuiu com Xavi e finalizou a noite com o quarto gol e o primeiro dele naquela partida. O jogo terminou em 4 a 1 e Neymar foi protagonista em todos os gols catalães.

4. O primeiro clássico

O clássico entre Barcelona e Real Madrid é visto como um dos maiores no território espanhol. Em 26 de outubro de 2013, o clube merengue vistou a casa do Barça e Neymar fez seu primeiro feito em um clássico, que terminou com vitória catalã por 2 a 1. “Marcar o primeiro gol foi muito especial, um sonho realizado”, afirmou o brasileiro no final do duelo.

6. Champions League em 2015

Os catalães venceram a Juventus por 3 a 1 e garantiu o título da Liga dos Campeões em 2015. Messi era o ‘pai’ e Neymar, o ‘filho’ que acompanhava os passos paternos. O brasileiro marcou o terceiro gol de sua equipe tranquilamente. ​​’Ney‘ terminou a Liga dos Campeões como artilheiro com dez gols e também conquistou o ‘Triplet’ com a LaLiga e Copa del Rey.

6. Mundial de Clubes

Após a Champions League, veio o Mundial de Clubes, torneio onde os catalães derrotaram o River Plate por 3 a 0, dessa vez sem gol de Neymar. Depois da partida, o atleta brasileiro afirmou que aquele era “um dos melhores momentos de sua vida”. Um sonho tanto para o Barcelona, quanto para ‘Ney‘.

7. O último duelo com a camisa catalã

Ao realizar sua última partida, o brasileiro ficou responsável por trazer a esperança de volta aos torcedores do Blaugrana com dois gols nos últimos minutos, sendo um dele e outro de Sergi Roberto. Meses depois, o Menino Ney foi para o Paris Saint-Germain, clube que nocauteou na Liga dos Campeões.