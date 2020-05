Os 9 melhores jogadores que estão prestes a deixar seus atuais clubes

Ainda que a crise do coronavírus tenha mexido com as finanças e planejamentos dos principais clubes europeus, as notícias de mercado sinalizam que a próxima janela de verão será tão agitada quanto às anteriores, podendo marcar a mudança de camisa de várias das grandes craques dos gramados mundial atual. A seguir, listamos 9 craques que estão sendo constantemente vinculados a outros destinos e que provavelmente estarão de ‘casa nova’ em 2020/21.

Gareth Bale

UEFA Champions League”Real Madrid v Manchester City FC”

Após muitas idas e vindas e inúmeros mercados consecutivos tendo sua saída especulada, o ponta galês parece que, finalmente, partirá caminhos do Real Madrid. O clube espanhol quer diminuir sua folha salarial mensal e, para isso, precisa encontrar um clube disposto a comprar Bale. De momento, Newcastle, Everton e Tottenham são algumas das possibilidades apontadas.

Paul Pogba

Manchester United v Newcastle United – Premier League

O meia francês não está feliz no Manchester United e dificilmente permanecerá no time inglês, mesmo com a diretoria do clube ’embarreirando’ sua saída ao pedir um valor altíssimo para negociá-lo. Real Madrid e Juventus são os principais interessados em contratar o camisa 6.

Ivan Rakitic

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Antes fundamental, hoje negociável. O status do armador croata mudou na Catalunha a partir da chegada dos jovens Arthur e Frenkie de Jong, de modo que seus minutos em campo caíram consideravelmente em 2019/20. O Barça dá a entender que não vê Rakitic em seu elenco para a próxima temporada, com um retorno ao Sevilla despontando como via possível ao atleta.

Edinson Cavani

Paris Saint-Germain v Girondins Bordeaux – Ligue 1

Em reta final de contrato junto ao Paris Saint-Germain – onde tem status de ídolo -, o centroavante uruguaio sabe que está fora dos planos da diretoria francesa, que projeta um rejuvenescimento seu elenco para 2020/21. Há uma longa lista de clubes interessados em Cavani, mas a principal especulação de momento dá fala que o camisa 9 rumará à Inter de Milão.

Coutinho

FC Bayern Muenchen v FC Augsburg – Bundesliga

O meia brasileiro poderia entrar nesta lista duas vezes: deixará o Bayern em junho, clube que defende via empréstimo, mas que não exerceu seu direito de compra; e possivelmente deixará o Barcelona em seguida, clube que detém seus direitos econômicos. A venda de Coutinho é uma ‘prioridade de mercado’ aos catalães, que precisam fazer caixa para viabilizar contratações. A Premier League deve ser o destino do armador, mais especificamente o Chelsea.

Miralem Pjanić

FBL-EUR-C1-LYON-JUVENTUS

O Barcelona tem urgência em fazer dinheiro com saídas para poder garantir duas chegadas de peso pensando em 2020/21. Uma delas é a do bósnio Miralem Pjanic, que defende a Juventus há longa data. Apesar de ambientado ao clube de Turim e adorado pelo torcedor, o armador busca um novo desafio e uma mudança de ares, e está inclinado a se transferir à Catalunha.

James Rodríguez

Real Madrid v Real Sociedad – Copa del Rey: Quarter Final

Assim como Gareth Bale, James está na relação dos jogadores madridistas que a diretoria planeja negociar no verão para aliviar os gastos mensais com salários. Seus vencimentos é um dos maiores do elenco, mesmo pouquíssimo aproveitado nas últimas temporadas. Diversos clubes da Premier League estão interessados no colombiano, dentre eles o Arsenal e o Everton.

Lautaro Martínez

SS Lazio v FC Internazionale – Serie A

Ao explodir em 2019/20 com atuações espetaculares e estatísticas de saltar os olhos, o jovem atacante argentino tornou-se uma das principais joias em atividade no Velho Continente. É fato que a Inter de Milão deseja mantê-lo por mais tempo, mas o Barcelona dá sinais de que não desistirá fácil do jogador. O ‘fator Lionel Messi’, compatriota de Lautaro, ajuda demais os catalães.

Neymar

Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Fechamos essa lista com uma situação que já esteve mais em evidência: a possibilidade de Neymar retornar ao Barcelona. O sonho ainda existe e é mútuo, mas a crise do coronavírus aumentou a incógnita em torno desta hipotética negociação. O fato é que o brasileiro já está desgastado em Paris e, caso não conquiste a Champions 2019/20, dificilmente seguirá no clube.