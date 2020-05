“Os alunos sem acesso à internet nem conseguiram fazer a inscrição para o Enem, então, para eles, não faz diferença ter ou não” diz ministro da educação

Para quem pensou que após a abertura das inscrições para o Enem o assunto de adiá-lo estaria encerrado, pensou errado!

Nesta sexta feira (15/05), foi a vez do Ministério Público Federal lançar uma nota à favor do adiamento do Enem, falando, inclusive, pautado nas assinaturas de 12 reitores das universidades públicas que, se tal medida não for tomada, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) estaria violando o princípio da constituição. De acordo com ela, é dever do Estado garantir a todos o direito à segurança, saúde, educação, lazer, dentro outros fatores básicos para o sobrevivência, algo que não será possível fazer na prática se a posição do Inep continuar inalterada.

O posicionamento da presidente executiva do Todos pela Educação

Outro membro estatal em defesa do adiamento é a presidente do Todos pela educação Priscila Cruz. Segundo ela, a manutenção do calendário é um verdadeiro desprezo para com a classe desfavorecida, e que, se o mesmo não for adiado, ficará marcado na história como o “Enem da morte”, “a morte da chance e oportunidade de um projeto de acesso ao ensino superior que está sendo destruído”, explica.

O último posicionamento do ministro da educação

Se por um lado a presidente, reitores e componentes do Ministério Público Federal defendem o adiamento do Enem junto a não violação do princípio constitucional, por outro, o ministro da educação parece estar ignorando totalmente o cenário desigual, se não pior: não só ignorando, mas tendo uma visão sem empatia para com os alunos sem acesso à internet. De acordo com ele, “os estudantes sem acesso à internet já não conseguem fazer a inscrição, então não fará diferença”. Porém, o mesmo se atentou a uma visão humana “é até DESUMANO cancelar ou paralisar o Enem” visto que acabaria com o sonho de muitos estudantes”.

Disse, ainda, que o Enem não foi feito para corrigir injustiças e sim para selecionar as melhores pessoas, uma fala elitizada que provocou a revolta de muitos estudantes que tem justamente uma visão contrária acerca de um dos objetivos do Enem (principalmente, corrigir as desigualdades de ingresso no ensino superior).